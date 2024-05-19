Стратегии и советы для успешных инвестиций в недвижимость для россиян

Россиянам дали рекомендации по инвестированию в недвижимость

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт по инвестициям и руководитель международного агентства недвижимости Анастасия Аверина поделилась советами по инвестициям в недвижимость.

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"Первое, что нужно учитывать, — это ваш бюджет. Определите свои финансовые возможности: планируете ли вы взять ипотеку, рассрочку или готовы оплатить всю сумму сразу наличными? Помимо стоимости самого объекта, оцените расходы на ремонт, мебель и непредвиденные траты," — отметила она в интервью с газетой "Известия".

Аверина подчеркнула важность выбора правильной стратегии. Среди возможных вариантов — сохранение капитала, получение пассивного дохода, перепродажа недвижимости или покупка объектов для диверсификации портфеля.

"Лучше всего иметь основную и дополнительную стратегии. Например, основная — перепродажа, а дополнительная — пассивный доход от аренды," — посоветовала она.

Она также добавила, что делегирование задач и диверсификация являются ключевыми инструментами для инвесторов.

Ранее другой эксперт по недвижимости, Константин Барсуков, рекомендовал потенциальным покупателям недвижимости на торгах внимательно изучить процедуру и информацию о лотах.