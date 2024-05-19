Маникюр после 50: как избежать модных ловушек и выглядеть стильно

Какие маникюрные процедуры не рекомендуется проводить после пятидесяти

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Возраст требует более тщательного отношения к стилю и внешнему виду, а это включает не только выбор одежды и макияжа, но и маникюра. После пятидесяти лет важно знать, какие детали могут придать изящества, а какие, наоборот, выглядят неуместно. Не все варианты дизайна маникюра подходят для женщин старше этого возраста.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Слишком длинные ногти, такие как формы "балерина" или стилеты, которые хорошо смотрятся на молодых девушках, могут выглядеть неэлегантно и подчеркнуть возраст и особенности кожи рук. Черный цвет лака делает руки более грубыми и выделяет морщинки, поэтому его лучше избегать. Яркие градиенты и перламутровые оттенки также могут выглядеть неуместно и устаревшими. Золотые акценты и сложные рисунки на ногтях могут придать визуального веса и сделать образ менее стильным.

Вместо этого, женщины после 50 лет могут выбирать более нейтральные оттенки лака и минималистичный дизайн, такой как геометрические узоры или силуэтные рисунки, которые будут более гармонично сочетаться с их образом и нарядами.