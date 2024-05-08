Напиток матча: польза для здоровья, о которой вы и не подозревали

Названы главные полезные свойства напитка матча

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Матча имеет ореховый аромат, легкий сладковатый и горьковатый вкус. Церемониальный сорт матча, как правило, имеет более сладкий вкус с меньшей горечью, в то время как кулинарный вид имеет менее сладкий и более ореховый вкус.

Фото: Own work by Koumei Matcha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В чем польза чая матча

Чай матча укрепляет иммунную систему. Катехины обладают антибиотическими свойствами, которые поддерживают общее состояние здоровья.

Кроме того, всего одна чашка матча содержит значительное количество калия, витаминов А и С, железа, белка и кальция. Чай матча нормализует уровень холестерина. Теанин по праву считается мощным, но в то же время мягким природным антидепрессантом и успокоительным.

Катехин еще является очень сильным антиоксидантом, который работает на омоложение нашего организма, а галлат эпигаллокатехина, содержащийся в матча, снижает уровень сахара и работает как антибиотик.

Этот напиток способен активизировать работу мозга. Согласно исследованию голландских ученых, употребление матча способно улучшить внимание, концентрацию и когнитивные способности в целом.