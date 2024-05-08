Напиток матча: польза для здоровья, о которой вы и не подозревали

Матча имеет ореховый аромат, легкий сладковатый и горьковатый вкус. Церемониальный сорт матча, как правило, имеет более сладкий вкус с меньшей горечью, в то время как кулинарный вид имеет менее сладкий и более ореховый вкус.
Чай матча укрепляет иммунную систему. Катехины обладают антибиотическими свойствами, которые поддерживают общее состояние здоровья.
Кроме того, всего одна чашка матча содержит значительное количество калия, витаминов А и С, железа, белка и кальция. Чай матча нормализует уровень холестерина. Теанин по праву считается мощным, но в то же время мягким природным антидепрессантом и успокоительным.
Катехин еще является очень сильным антиоксидантом, который работает на омоложение нашего организма, а галлат эпигаллокатехина, содержащийся в матча, снижает уровень сахара и работает как антибиотик.
Этот напиток способен активизировать работу мозга. Согласно исследованию голландских ученых, употребление матча способно улучшить внимание, концентрацию и когнитивные способности в целом.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.