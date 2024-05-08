Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянин арестован за нелегальный массаж в Таиланде
Раскрыта польза протеиновых батончиков для здоровья
Эксперты ОМС рассказали, как правильно прикрепиться к поликлинике
Учёные опровергли теорию о работе пространственного слуха человека
На что обратить внимание при покупке дачной мебели?
Перелив масла в двигатель: как правильно поддерживать оптимальный уровень
Винегрет с яблоком: традиционный русский салат с лёгкой фруктовой ноткой
Россияне покупают коммерческую недвижимость для заработка
Мята в уходе за кожей: пять способов использования
Напиток матча: польза для здоровья, о которой вы и не подозревали

Названы главные полезные свойства напитка матча

1:17
Здоровье

Матча имеет ореховый аромат, легкий сладковатый и горьковатый вкус.  Церемониальный сорт матча, как правило, имеет более сладкий вкус с меньшей горечью, в то время как кулинарный вид имеет менее сладкий и более ореховый вкус.

Названы главные полезные свойства напитка матча
Фото: Own work by Koumei Matcha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В чем польза чая матча

Чай матча укрепляет иммунную систему. Катехины обладают антибиотическими свойствами, которые поддерживают общее состояние здоровья.

Кроме того, всего одна чашка матча содержит значительное количество калия, витаминов А и С, железа, белка и кальция. Чай матча нормализует уровень холестерина. Теанин по праву считается мощным, но в то же время мягким природным антидепрессантом и успокоительным.

Катехин еще является очень сильным антиоксидантом, который работает на омоложение нашего организма, а галлат эпигаллокатехина, содержащийся в матча, снижает уровень сахара и работает как антибиотик.

Этот напиток способен активизировать работу мозга. Согласно исследованию голландских ученых, употребление матча способно улучшить внимание, концентрацию и когнитивные способности в целом.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло

В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.

Распознавание некачественного моторного масла: экспертные советы
Один из способов защиты картофеля от вредителей
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Американский танк M1 Abrams прячется от дуэли с русской техникой Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Последние материалы
Названы главные полезные свойства напитка матча
Раскрыта польза протеиновых батончиков для здоровья
Эксперты ОМС рассказали, как правильно прикрепиться к поликлинике
Учёные опровергли теорию о работе пространственного слуха человека
На что обратить внимание при покупке дачной мебели?
Перелив масла в двигатель: как правильно поддерживать оптимальный уровень
Винегрет с яблоком: традиционный русский салат с лёгкой фруктовой ноткой
Россияне покупают коммерческую недвижимость для заработка
Мята в уходе за кожей: пять способов использования
Эксперты ответили, для чего кошки трогают лапой воду в миске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников