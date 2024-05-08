Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накаченными

5 упражнений, которые помогут накачать грудные мышцы

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Мышцы груди важны для атлетизма, поскольку они задействованы во всех жимах и отталкиваниях перед вашим телом. А пара хорошо развитых грудных мышц является важной частью создания классического мускулистого торса, излучающего мощь.

Фото: en.wikipedia by Everkinetic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Давайте рассмотрим несколько отличных упражнений для груди, которые вы можете выполнять в тренажерном зале или вне его.

Жим лежа крупным хватом.

Хотя стандартные жимы лежа столь же распространены, сколь и эффективны, некоторые эксперты предполагают, что жим лежа тесным хватом полезнее для ваших плеч. Действия более или менее одинаковы, за одним главным исключением: ваши руки расположены ближе к середине перекладины, хотя по-прежнему находятся на ширине плеч.

Отжимания в наклоне.

Вы добьетесь прогресса, если сможете включить в свой режим тренировки грудной клетки упражнение "отжимания в наклоне".

Подойдите к тренажеру для отжиманий или параллельным брусьям, встав ровно посередине между обоими брусьями.

Возьмитесь по одной руке за каждую перекладину и оторвитесь от пола, наклоняясь вперед, пока ваша грудь не окажется под небольшим углом вниз.

Затем согните руки и опустите себя, сохраняя наклон, прежде чем вернуться в исходное положение.

Вы не только тренируете большую грудную мышцу, но и укрепляете трицепсы и мышцы плеч.

Тренажер для грудной клетки в положении сидя.

Вот еще одно распространенное упражнение для грудной клетки, которое никогда не перестает приносить результаты.

Сядьте за тренажер pec deck, согнув локти под углом 90 градусов, положив предплечья на вертикальные подушечки и взявшись руками за рукоятки сверху.

Удерживая локти под углом 90 градусов, тяните ручки назад, пока не почувствуете растяжение в груди.

Вернитесь в исходное положение и повторите.

При выполнении этого упражнения не полагайтесь на импульс от ваших рук, так как энергия должна исходить от груди и предплечий.

Отжимание от пола.

Начните это упражнение с того, что возьмите тарелку весом от 5 до 20 кг.

Держа ноги на ширине бедер, возьмитесь за тарелку обеими руками и вытяните руки перед грудью.

Держа спину и руки прямыми (и напрягая мышцы живота), сожмите плечи, чтобы подтянуть пластину ближе к груди.

Когда она будет максимально прижата, снова вытяните ее. Повторите.

После 10 — 15 повторений горизонтальных отжиманий от пола вы можете сделать что-то другое, выполнив то же упражнение сверху (то есть вертикально).

Растяжка с эспандером.

Ах, старый надежный тренажер с эспандером, который отлично подходит для разминки или восстановления сил.

Удерживая ноги на одном уровне с полностью вытянутыми плечами и руками, возьмитесь за эспандер хватом сверху.

Затем широко разведите руки, растягивая бандаж и сводя лопатки вместе.

Растяните бандаж, пока он не коснется вашей груди, а затем медленно вернитесь в исходное положение. Повторите.