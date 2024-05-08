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Угроза пироплазмоза растет: число укусов иксодовыми клещами у собак значительно увеличилось

Специалисты "Согласия" предупредили о росте случаев укусов собак иксодовыми клещами

1:55
Страхование

Специалисты телеветеринарного сервиса страховой компании "Согласие", "КотЗдоров", отмечают увеличение числа случаев укусов собак иксодовыми клещами, вызывающих у собак опасное заболевание — пироплазмоз.

Специалисты "Согласия" предупредили о росте случаев укусов собак иксодовыми клещами
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее считавшийся сезонным и ограниченным теплыми регионами пироплазмоз теперь регистрируется круглый год и в более северных районах. Это указывает на рост распространения болезни и увеличение заболеваемости.

"Зараженность собак в разных регионах варьируется от 12 до 75 % относительно общего количества случаев прикрепления клещей", — сообщила эксперт из "КотЗдоров" Жанна Каштанова.

По словам Каштановой, абсолютной защиты от пироплазмоза нет, несмотря на доступность эффективных антипаразитарных средств. Без надлежащего лечения болезнь часто приводит к гибели животных, причем уровень смертности может достигать 98%, если не оказать ветеринарную помощь.

Обнаружение присосавшегося клеща на животном должно стать поводом для немедленного обращения к ветеринару. Клинические проявления пироплазмоза могут быть неспецифичны: апатия, снижение или отказ от пищи, повышенная температура, одышка и утомляемость. Один из характерных признаков — изменение цвета мочи до темно-пивного, что связано с высоким содержанием разрушенных эритроцитов в ней, известное как гемоглобинурия.

Эксперт подчеркивает, что использование противоклещевых средств не исключает необходимости в ветеринарном осмотре, так как даже самые эффективные препараты оставляют минимальный риск инфекции. Важно помнить, что перенесенный пироплазмоз не формирует стойкого иммунитета, и животное может заболеть повторно в течение одного сезона.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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