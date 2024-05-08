Как правильно и быстро сменить поликлинику: шаги, советы экспертов и необходимые документы

Эксперты ОМС рассказали, как правильно прикрепиться к поликлинике

2:20 Your browser does not support the audio element. Страхование

Если вы не закреплены за конкретной поликлиникой или рассматриваете возможность смены медицинского учреждения, специалисты в сфере обязательного медицинского страхования предоставили полезные рекомендации по осуществлению этого процесса эффективно и без лишних сложностей.

Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Возможность выбора поликлиники предоставляется раз в год. Это позволяет вам подобрать учреждение, которое будет удобно для посещений и проведения медицинских обследований. Выбор может зависеть от различных факторов, таких как близость к месту работы или рекомендации о квалифицированных специалистах, но главное — чтобы выбранное учреждение входило в территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

Советник генерального директора страховой медицинской организации Михаил Пушков уточняет, что открепление от прежней поликлиники происходит автоматически и не требует дополнительных действий.

Важно знать, что поликлиники работают на основе принципа подушевого финансирования, и их способность прикреплять новых пациентов ограничена количеством доступных специалистов и размерами учреждения. Если поликлиника переполнена, вам могут отказать в прикреплении, но такой отказ должен быть официально оформлен.

В случае переезда в другой город вам потребуется документ, подтверждающий изменение места жительства, например, временная регистрация или договор аренды. Полис ОМС действителен по всей стране, и отказ в прикреплении на основании страховой принадлежности считается неправомерным.

Выбирая поликлинику, обратите внимание на возможные неудобства: если учреждение находится далеко от дома, врач на вызов приедет из ближайшей к вашему месту жительства поликлиники, а все плановые посещения придется совершать в выбранном вами учреждении.

При смене места жительства и прикреплении к новой поликлинике вам потребуются следующие документы: полис ОМС, паспорт и подтверждение нового адреса проживания.

Для детей до 14 лет необходимо предоставить свидетельство о рождении, СНИЛС, если он есть, и документы, подтверждающие регистрацию по новому адресу.