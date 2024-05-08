Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 упражнений, которые помогут накачать грудные мышцы
Россиянин арестован за нелегальный массаж в Таиланде
Названы главные полезные свойства напитка матча
Раскрыта польза протеиновых батончиков для здоровья
Учёные опровергли теорию о работе пространственного слуха человека
На что обратить внимание при покупке дачной мебели?
Перелив масла в двигатель: как правильно поддерживать оптимальный уровень
Винегрет с яблоком: традиционный русский салат с лёгкой фруктовой ноткой
Россияне покупают коммерческую недвижимость для заработка
Как правильно и быстро сменить поликлинику: шаги, советы экспертов и необходимые документы

Эксперты ОМС рассказали, как правильно прикрепиться к поликлинике

2:20
Страхование

Если вы не закреплены за конкретной поликлиникой или рассматриваете возможность смены медицинского учреждения, специалисты в сфере обязательного медицинского страхования предоставили полезные рекомендации по осуществлению этого процесса эффективно и без лишних сложностей.

Эксперты ОМС рассказали, как правильно прикрепиться к поликлинике
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Возможность выбора поликлиники предоставляется раз в год. Это позволяет вам подобрать учреждение, которое будет удобно для посещений и проведения медицинских обследований. Выбор может зависеть от различных факторов, таких как близость к месту работы или рекомендации о квалифицированных специалистах, но главное — чтобы выбранное учреждение входило в территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

Советник генерального директора страховой медицинской организации Михаил Пушков уточняет, что открепление от прежней поликлиники происходит автоматически и не требует дополнительных действий.

Важно знать, что поликлиники работают на основе принципа подушевого финансирования, и их способность прикреплять новых пациентов ограничена количеством доступных специалистов и размерами учреждения. Если поликлиника переполнена, вам могут отказать в прикреплении, но такой отказ должен быть официально оформлен.

В случае переезда в другой город вам потребуется документ, подтверждающий изменение места жительства, например, временная регистрация или договор аренды. Полис ОМС действителен по всей стране, и отказ в прикреплении на основании страховой принадлежности считается неправомерным.

Выбирая поликлинику, обратите внимание на возможные неудобства: если учреждение находится далеко от дома, врач на вызов приедет из ближайшей к вашему месту жительства поликлиники, а все плановые посещения придется совершать в выбранном вами учреждении.

При смене места жительства и прикреплении к новой поликлинике вам потребуются следующие документы: полис ОМС, паспорт и подтверждение нового адреса проживания.

Для детей до 14 лет необходимо предоставить свидетельство о рождении, СНИЛС, если он есть, и документы, подтверждающие регистрацию по новому адресу.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло

В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.

Распознавание некачественного моторного масла: экспертные советы
Один из способов защиты картофеля от вредителей
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Американский танк M1 Abrams прячется от дуэли с русской техникой Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить
Последние материалы
Названы главные полезные свойства напитка матча
Раскрыта польза протеиновых батончиков для здоровья
Эксперты ОМС рассказали, как правильно прикрепиться к поликлинике
Учёные опровергли теорию о работе пространственного слуха человека
На что обратить внимание при покупке дачной мебели?
Перелив масла в двигатель: как правильно поддерживать оптимальный уровень
Винегрет с яблоком: традиционный русский салат с лёгкой фруктовой ноткой
Россияне покупают коммерческую недвижимость для заработка
Мята в уходе за кожей: пять способов использования
Эксперты ответили, для чего кошки трогают лапой воду в миске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников