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Пять способов преображения кожи с мятой: от охлаждающего тоника до борьбы с морщинами

Мята в уходе за кожей: пять способов использования

2:24
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Листья мяты ассоциируются с прохладой и освежением. Именно поэтому они идеальны для ухода за кожей. Мята, несмотря на недостаточное распространение в мире красоты, является настоящей находкой. Она может помочь в уменьшении морщин и лечении акне. Давайте вместе с bebeautiful.in рассмотрим, как использовать мяту для улучшения состояния кожи.

Мята в уходе за кожей: пять способов использования
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Охлаждающий тоник с мятой

Мята становится естественным тоником благодаря своему содержанию ментола и антиоксидантов. Эти компоненты помогают сужать поры и восстанавливать pH баланс кожи, что делает ее упругой и свежей. Просто отварите несколько листьев мяты, процедите и дайте остыть. Используйте получившуюся мятную воду как тоник для кожи, придающий ей тонус и свежесть.

Борьба с акне

Антибактериальные свойства мяты могут помочь в борьбе с акне, снижая воспаление и очищая кожу от бактерий. Просто приготовьте компресс из растертых листьев растения, добавьте немного розовой воды для консистенции, и нанесите на кожу на 30 минут. Это средство поможет не только избавиться от прыщей, но и справится с излишком кожного жира.

Борьба со старением кожи

Мята содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами и уменьшают видимость морщин. Для приготовления домашней маски добавьте мяту к гелю алоэ и нанесите на лицо на 20 минут.

Отшелушивающее средство

Листья мяты могут быть использованы для приготовления отшелушивающего средства. Просто смешайте столовую ложку овсяных хлопьев с соком мяты и нанесите на лицо и потрите несколько минут. Этот скраб поможет удалить омертвевшие клетки кожи и придать ей свежесть и сияние.

Уход за уставшими глазами

Мята может также помочь справиться с отечностью и темными кругами под глазами. Просто смочите чистую салфетку в мятной воде и приложите к глазам на несколько минут. Это поможет снять усталость и освежить кожу.

Так что не ограничивайте использование мяты только кулинарией - дайте своей коже немного освежающего ухода с помощью этого удивительного растения!

МЯТА - СОКРОВИЩЕ для Кожи Лица! Натуральная Маска с Мятой для Сухой и Жирной кожи! Патчи под глаза
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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