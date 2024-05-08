Протеиновые батончики: полезны ли они для здоровья, мнение диетологов

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Раскрыта польза протеиновых батончиков для здоровья

1:18
Здоровье

Протеиновые батончики — отличный вариант перекуса для тех, кто планирует быстрее сбросить лишний вес.

Раскрыта польза протеиновых батончиков для здоровья
Фото: flickr.com by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В чем польза протеиновых батончиков

Они имеют максимальное содержание белка, идеально подходят для набора сухой мышечной массы и снижения процента жира. Протеиновые батончики дополняют ежедневное потребление белка, что снижает жировую массу. Таким образом, их регулярное употребление может помочь достичь фигуры мечты и спортивных результатов.

Они с успехом заменяют полноценный полдник, насыщают организм необходимыми питательными веществами и предотвращают переедание.

Например, одно небольшое исследование 2020 года показало, что, когда участники употребляли батончик с высоким содержанием белка и клетчатки перед едой, они чувствовали себя значительно сытее и потребляли на 16% меньше калорий по сравнению с тем, когда они употребляли воду перед едой.

Можно ли есть протеиновый батончик каждый день

В течение дня можно съесть максимум два батончика. Тем не менее, лучше ограничиться одним в качестве перекуса или дополнения к основному приему пищи, особенно людям с недостаточно интенсивными физическими нагрузками.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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