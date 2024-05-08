Побег из Шоушенка: для чего собака роет ямы на даче

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Кинологи ответили, зачем собака роет ямы на даче

1:19
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы загородных участков сталкиваются с тем, что их питомцы начинают рыть ямы каждый сезон.

Кинологи ответили, зачем собака роет ямы на даче
Фото: Wikipedia by Sberlazza is licensed under Attribution 2.0 Generic

Некоторые из них опасаются за здоровье своих четвероногих друзей, поскольку существует поверье, что такое поведение является плохим предзнаменованием.

Однако это всего лишь миф.

Существуют веские причины, по которым животные ведут себя подобным образом. Какие это причины? Высокая температура на улице Если для собаки не предусмотрено специальное укрытие, способное защитить её от жары, она найдёт способ охладиться самостоятельно.

В таких случаях собака может вырыть прохладное убежище для себя, что, по мнению экспертов, помогает ей перенести жару.

Интерес к запахам

Также стоит учитывать, что человек и собака имеют различное восприятие запахов. Использование определённых типов подкормок может вызвать у питомца желание зарыться в землю.

Также собака может рыть ямы, чтобы спрятать оставшиеся кусочки еды на будущее.

Другие факторы

Если собака ждёт потомства, она может рассматривать вырытую яму как первое убежище для своих будущих щенков. Кобели иногда роют подкопы, чтобы сбежать и исследовать территорию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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