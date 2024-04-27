Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие из доступных всем способов экономить
Гражданам Таджикистана посоветовали временно не ездить в Россию
Китай обещает обогнать США в доставке марсианских камней на Землю
Каковы причины появления целлюлита и возможно ли его устранение
Названо лучшее место в самолете
Сок из корня одуванчика для детокса: как приготовить
Люди с высокими доходами не смогут получить семейную ипотеку
Ловушки в борьбе с колорадским жуком
Ветеринары ответили, почему кошки любят спать на подушках
Россиянам рассказали о биодобавках, которые рекомендуется приобретать в форме масляных капсул

Химик Семёнова: для лучшего усвоения БАДов важно обращать внимание на состав

1:53
Здоровье

Для эффективного усвоения биологически активных добавок (БАДов) в организме следует учитывать их состав, как подчеркнула учёный-химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН Мария Семёнова. Она пояснила, что липофильные витамины, включая D, E, K, и антираковые вещества, такие как куркумин и бета-каротин, лучше всего усваиваются при их приеме в капсулах с маслом.

Химик Семёнова: для лучшего усвоения БАДов важно обращать внимание на состав
Фото: commons.wikimedia.org by Root66 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Куркумин — это мощный антиоксидант, который помогает улучшить память у людей с болезнью Альцгеймера, помогает расти новым клеткам мозга и облегчает симптомы депрессии, повышая уровень серотонина и дофамина. Бета-каротин — это предшественник витамина А, и его употребление благополучно сказывается на здоровье глаз, способствуя улучшению сумеречного зрения, увлажнению слизистой оболочки глаз, снижению ощущения "песка" в глазах", — пояснила специалист.

Согласно её утверждениям, полифенолы рекомендуется употреблять в масле. Эти мощные антиоксиданты помогают бороться с различными заболеваниями. Особенно сильное действие проявляет эфирное масло из бутонов гвоздики, которое улучшает иммунитет, нормализует обмен веществ, а также способствует разжижению крови. Что касается водорастворимых веществ, таких как витамины группы В и С, а также цинк, железо и кальций, их можно принимать в виде таблеток.

Специалист подчеркнула, что при обращении внимания на комплексы витаминов важно учитывать их состав. Если это водорастворимая форма и в ней содержится липофильные вещества (включая витамин D), то они должны находиться специальной водорастворимой форме.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Последние материалы
Лучшие из доступных всем способов экономить
Химик Семёнова: для лучшего усвоения БАДов важно обращать внимание на состав
Гражданам Таджикистана посоветовали временно не ездить в Россию
Китай обещает обогнать США в доставке марсианских камней на Землю
Каковы причины появления целлюлита и возможно ли его устранение
Названо лучшее место в самолете
Сок из корня одуванчика для детокса: как приготовить
Люди с высокими доходами не смогут получить семейную ипотеку
Ловушки в борьбе с колорадским жуком
Ветеринары ответили, почему кошки любят спать на подушках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников