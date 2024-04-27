Россиянам рассказали о биодобавках, которые рекомендуется приобретать в форме масляных капсул

Химик Семёнова: для лучшего усвоения БАДов важно обращать внимание на состав

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для эффективного усвоения биологически активных добавок (БАДов) в организме следует учитывать их состав, как подчеркнула учёный-химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН Мария Семёнова. Она пояснила, что липофильные витамины, включая D, E, K, и антираковые вещества, такие как куркумин и бета-каротин, лучше всего усваиваются при их приеме в капсулах с маслом.

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"Куркумин — это мощный антиоксидант, который помогает улучшить память у людей с болезнью Альцгеймера, помогает расти новым клеткам мозга и облегчает симптомы депрессии, повышая уровень серотонина и дофамина. Бета-каротин — это предшественник витамина А, и его употребление благополучно сказывается на здоровье глаз, способствуя улучшению сумеречного зрения, увлажнению слизистой оболочки глаз, снижению ощущения "песка" в глазах", — пояснила специалист.

Согласно её утверждениям, полифенолы рекомендуется употреблять в масле. Эти мощные антиоксиданты помогают бороться с различными заболеваниями. Особенно сильное действие проявляет эфирное масло из бутонов гвоздики, которое улучшает иммунитет, нормализует обмен веществ, а также способствует разжижению крови. Что касается водорастворимых веществ, таких как витамины группы В и С, а также цинк, железо и кальций, их можно принимать в виде таблеток.

Специалист подчеркнула, что при обращении внимания на комплексы витаминов важно учитывать их состав. Если это водорастворимая форма и в ней содержится липофильные вещества (включая витамин D), то они должны находиться специальной водорастворимой форме.