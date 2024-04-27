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Борьба с темными кругами: секреты ухода за кожей вокруг глаз

Два средства, которые помогут уменьшить появление темных кругов под глазами

1:44
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Кожа вокруг глаз, подобно одуванчику, является чрезвычайно нежной и подверженной изменениям. В этой области кожу легко растянуть, что ускоряет появление морщин и темных кругов. Хотя обычно связывают "эффект панды" с недостатком сна, на самом деле имитация темных кругов может быть связана с тонкой структурой кожи и близким расположением сосудов к поверхности.

Два средства, которые помогут уменьшить появление темных кругов под глазами
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для борьбы с темными кругами специалисты рекомендуют укрепление кожи и нормализацию кровотока в этой области. Для этого используются кремы для области глаз, содержащие церамиды, коллаген, пептиды матрикины и кофеин. Также рекомендуется употребление продуктов, богатых этими компонентами, не менее трех раз в неделю, что способствует укреплению кожи и уменьшению темных кругов.

Диетологи считают темный шоколад полезным десертом, который можно употреблять без риска набрать лишний вес, если съедать по 4-5 долек в день. Косметологи же предлагают темный шоколад как экстренное средство против темных кругов вокруг глаз, благодаря антиоксидантам и флавоноидам, которые защищают кожу и уплотняют ее, предотвращая появление "эффекта панды".

Лосось является богатым источником омега-3 жирных кислот, которые благоприятно влияют на кровоток и воспаления в клетках кожи. Употребление лосося на ужин, а также зеленых овощей, способствует улучшению кровообращения и предотвращению появления темных кругов.

Для тех, кто не употребляет рыбу, альтернативой может послужить грецкий орех, также богатый омега-3 жирными кислотами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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