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Любовь Степушова
Запад в панике обсуждает ввод военного контингента на Украину. В Болгарии умирать за интересы США не хотят

В Болгарии пригласили США поучаствовать в сухопутной операции на Украине

5:05
Мир

Западные политики активно обсуждают возможность отправки сухопутных войск на территорию Украины. В Болгарии не хотят служить Вашингтону в качестве новой прокси-силы.

В Болгарии пригласили США поучаствовать в сухопутной операции на Украине
Фото: web-beta.archive.org by US Army is licensed under public domain

Запад рассматривает вопрос об отправке войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи глав 20 европейских государств и других западных чиновников в Париже заявил, что "мы сделаем всё необходимое, чтобы гарантировать, что Россия не сможет выиграть войну".

"Сегодня нет консенсуса относительно отправки официальных и одобренных войск на места. Но с точки зрения динамики ничего исключать нельзя", — цитирует Макрона Associated Press.

Президент Франции не назвал, какие страны поддерживают или отвергают такой вариант и будет ли сама Франция рассматривать возможность отправки войск на Украину, заявив, что он выступает за "стратегическую неопределённость" в этом вопросе.

Со своей стороны, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, фаворит в гонке за пост следующего генерального секретаря НАТО, подчеркнул, что вопрос отправки войск на Украину не был самой важной темой переговоров в понедельник, 26 февраля.

Таким образом, подтвердилась информация премьера Словакии Роберта Фицо, который на пресс-конференции после заседания совета безопасности своей страны сообщил, что "ряд стран НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки войск на Украину на основе двусторонних соглашений", но отказался рассказывать о целях и задачах такой миссии. Фицо заверил, что Словакия не отправит своих солдат на Украину. Об этом же заявил чешский премьер Петер Фиала.

Вопрос не новый в повестке Запада

Нельзя сказать, что вопрос новый в повестке Запада. Ранее его поднимала Польша при прежнем правительстве Матеуша Моравецкого. В частности, экс-вице-премьер Ярослав Качиньский в марте прошлого года предложил отправить на Украину "миротворческую миссию НАТО".

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не раз заявлял, что Польша может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска. Эту идею Польша выдвигала и на саммите НАТО 24 марта.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 23 марта, что НАТО не поддерживает такую инициативу, чтобы она не стала конфликтом НАТО и России:

"Это приведёт к ещё большим смертям и разрушениям. Поэтому мы не собираемся направлять на Украину свои силы".

Запад в панике, а что не сделаешь в таком состоянии

Но год спустя ситуация в зоне проведения СВО кардинально изменилась. Сегодня российская военная машина разворачивается на полную мощь и сметает украинские войска.

Настроения на Западе близки к паническим, а что не сделаешь в таком положении. Поэтому ввода контингента в том или ином виде исключать нельзя. Начнут, конечно, с поиска следующей прокси-армии из стран Восточной Европы. Польша — среди первых кандидатов, раз предлагала — пожалуйста, да и армию ей полностью перевооружили.

Но и остальные особенно лояльные Вашингтону:

  • Болгария,
  • Чехия,
  • Румыния, —

тоже должны быть готовы выполнить приказ. Этим новым прокси, возможно, придадут сформированные на границе бригады быстрого реагирования НАТО, но без афиширования.

Реакция в Болгарии: прокси быть не хотим

В Болгарии уже заподозрили неладное и считают, что без участия США такая миссия невозможна.

Международный аналитик Искрен Иванов сказал в эфире NOVA, что в возможной сухопутной операции должны будут участвовать американские военные подразделения. Аналитик отметил, что не исключено, что войска будут находиться не под флагом НАТО, а на основе двусторонних соглашений между отдельными странами и Украиной. Но, по его мнению, такие силы следует направить под эгидой НАТО.

Сопредседатель Атлантического совета Момчил Дойчев согласился, что армия должна быть натовской.

"И будет ли это объявлением войны России, зависит от того, как Москва это интерпретирует", — добавил он.

Дойчев также отметил, что России посылается сигнал о том, что она не может продолжать наступление на Украине.

Из приведённых мнений ясно, что болгарские да и любые другие политики в ЕС без участия США ничего не предпримут, им нужна страховка "ядерным зонтиком" по пункту 5 Устава НАТО. Но США на перепутье и принимать таких решений перед выборами в ноябре не будут, а далее посмотрим. У РФ есть время до ноября, чтобы покончить с режимом Зеленского и усадить Запад за стол переговоров на своих условиях.

Если же кто-то сглупит, то ответ РФ будет жёстким, страха уже нет, пришла спокойная уверенность в собственных силах и возможностях.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нато польша болгария анджей дуда
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