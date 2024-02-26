Франция, вероятно, разблокировала решение о закупке боеприпасов для Украины вне ЕС

Макрон задался целью решить проблему "снарядного голода" ВСУ. Спасёт ли это Киев?

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Президент Франции Эмманюэль Макрон созывает в Париже конференцию, чтобы решить проблему ""снарядного голода в ВСУ. Но это далеко не единственная проблема Украины.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Макрон обозначает себя лидером Европы

26 февраля в Елисейском дворце соберутся западные лидеры из 21 страны. Цель — мобилизоваться перед лицом давления со стороны России, пишет Le Point.

"Наше послание в понедельник будет заключаться в том, чтобы продемонстрировать нашу решимость сделать всё необходимое, чтобы победить Россию. Мы не фаталисты, мы не находимся в режиме обречённости и уныния. Мы полны решимости", — утверждает президент Франции в колонке в Le Parisien.

Эти слова говорят о стремлении Макрона представить себя главным европейским защитником Украины на фоне растущих опасений, что американская поддержка может ослабнуть в ближайшие годы. Но делает он это неубедительно.

"Побитая и в синяках, но всё еще стоящая на ногах, Украина борется за себя, за свои идеалы, за нашу Европу. Наша приверженность ей не поколеблется", — написал Макрон в соцсети X (бывший "Твиттер"*).

Ранее Франция блокировала решение о закупке боеприпасов для Украины вне ЕС. Теперь, видимо, возражение снято.

Снаряды для ВСУ надо найти немедленно

Украинские политики сигнализируют, что ситуация со снарядами катастрофическая. А их быстро в ЕС не произвести.

Потребности Украины в 155-мм и 152-мм снарядах оцениваются в 2 млн единиц в год. Чтобы увеличить производство в десятки раз, в ЕС необходимы инвестиции из бюджета. А это решают парламенты европейских стран, в то время как у них существуют другие кризисные явления которые также требуют финансирования.

"Вы дали Украине колоссальную сумму, а нам дали крохи", — сказал Макрону французский фермер, который встретил его на открытии Сельскохозяйственной выставки.

И такие настроения везде в ЕС. Вопрос о приёме Украины в ЕС отложен до выборов в Европарламент, которые, очевидно, изменят политические предпочтения Европы.

Принято решение искать снаряды в третьих странах

По данным Der Spiegel, снаряды теперь активно ищут вне ЕС. Неформальная группа политиков, дипломатов и чиновников собирается в Берлине каждые две недели, чтобы обсудить, какие страны всё ещё могут иметь передаваемые запасы боеприпасов и как убедить их сделать это.

Одной из стран, с которой предстоит провести такие переговоры, является Индия. По словам источников Spiegel, у Индии есть и снаряды на складах, и производственные мощности. Так как Индия не хочет портить отношения с РФ, то ведутся "секретные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников".

Берлин заявляет, что аналогичные сделки возможны с арабскими странами, на Балканах и в Африке.

Весь вопрос в том, что у Украины помимо "снарядного голода" — масса других проблем, о которых одной строкой не напишешь, и все их Запад не решит. Поэтому указанные потуги лишь отсрочка агонии киевского режима и пиар Макрона

В марте 2023 года ЕС достиг соглашения о поставке на Украину в течение года одного миллиона снарядов, но не достиг этой цели. К настоящему времени ЕС поставил в ВСУ лишь 355 тыс. снарядов.

РФ хочет выйти на уровень производства боеприпасов в 2,7 миллиона единиц в год. В прошлом году Россия смогла произвести 2 миллиона боеприпасов калибра 122 и 152 мм — это лишь государственный оборонный заказ.

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