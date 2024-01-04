Теракт в Иране: США необходимо дестабилизировать "режим мул" любыми путями

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США и Израиль поставили цель дестабилизировать Иран изнутри любой ценой, даже массовыми терактами. Только это гарантирует Израилю передышку в войне с Палестиной.

Фото: https://ruberunews.com/ by Bisimchi News

Теракт, рассчитанный на ужасающие последствия

3 января в иранском городе Керман произошли взрывы на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен национальный герой генерал Касем Сулеймани. Многотысячная колонна иранцев шла почтить его память на годовщину смерти, когда взорвались две бомбы, заложенные в мешки на обочине дороги. Число жертв возросло 4 января до 103 человек, ещё 141 человек получил ранения, сообщают официальные источники.

Власти определили происшедшее как теракт.

"В толпе произошли два взрыва с сильными волнами и фугасными материалами, и в этих бомбах были осколки и металлические шарики, и большая часть травм была вызвана этими шрапнелью и пулями", — пишет сайт Ruberunews.com.

Иран: за терактом стоят Израиль и США

Главная версия, обсуждаемая в Иране: за терактом стоят Израиль и США.

"Сопротивление, которое народ Газы оказал сионистскому режиму, разозлило лидеров этого режима, и этими трусливыми действиями они хотят прикрыть свои последовательные неудачи, чтобы придать моральный дух своим силам. Народ Ирана и мир знают, что этот террористический инцидент находится под контролем Соединенных Штатов", — сказал глава судебно-правовой комиссии парламента Ходжат Газанфарабади.

По его словам, США и Израилем движет ненависть к Сулеймани (убит в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада), и у иранцев " нет никаких ожиданий на реакцию международных организаций, поскольку в течение длительного времени они совершают тысячи преступлений под знамёнами защиты прав человека".

Парламентарий также напомнил о недавних убийствах лидера ХАМАС, военного советника КСИР в Сирии Сардара Сейеда Рази Мусави и заместителя главы политического офиса ХАМАС Салеха Аль-Арури, за которыми, по его мнению, тоже стоит Израиль.

Президент Ирана Ибрагим Раиси предупредил Израиль, что он заплатит за это и другие преступления и "пожалеет об этом".

"Народы мира ненавидят вас и Америку. Мы уверены, что скоро станем свидетелями конца сионистского режима", — сказал он.

Впрочем, это обычные угрозы иранских политиков.

Израиль и США отрицают своё участие в теракте

Израиль указал на то, что массовые теракты ему не свойственны. Они "обычно более точно нацелены на отдельных лиц или инфраструктуру, связанную с иранскими силами безопасности (КСИР)”.

Госдепартамент США заявил в среду вечером, что "Вашингтон никоим образом не был причастен к иранским взрывам и не желает эскалации конфликта. И даже заступился за Израиль, подтвердив, что он "невиновен".

Версия: Израиль втягивает США в войну с Ираном

В Telegram-канале информационного агентства ISNA (создано иранскими студентами) иранский эксперт-международник Реза Насри утверждает, что "сионисты хотят превратить войну Израиля и Газы в войну Ирана и США".

По его мнению, "целью террористических актов всегда является создание страха и террора в обществе, а их средством является применение насилия против гражданского населения".

Поэтому "недавние террористические действия Израиля в основном направлены на то, чтобы создать атмосферу, в которой США неизбежно вступят в прямой военный конфликт с Ираном". Эксперт прогнозирует, что Иран "не попадёт ловушку эмоциональных и эмоциональных реакций".

Он правильно ставит диагноз про "атмосферу страха", но зачем-то "отмазывает" Вашингтон. Между тем, главный метод американцев — это ставка на "оппозицию", чтобы дестабилизировать неугодную страну, а потом "делай с ней, что хочешь".

В Иране есть проамериканская оппозиция, которая выступает против "режима мул" и крайне критически относится к КСИР ( Корпус стражей исламской революции). Теракт дискредитирует КСИР как недееспособную структуру. Хотя ранее террористические действия эта оппозиция не проводила, но всё течёт, всё меняется. Ситуация на Ближнем Востоке такова, что только через разрушение Ирана изнутри можно дать Израилю передышку в конфликте с ХАМАС. А впоследствии и уничтожить движение.

Если Бог даст, отомстим

Как будет отвечать Иран? Ответ кроется в словах шиитского лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи:

"Как руки, запятнанные кровью невинных, так и продажные и злые умы, которые привели их к этой ошибке, станут отныне определённым объектом репрессий и справедливого наказания… Пусть они знают, что эта катастрофа будет иметь жёсткий ответ, если на то будет Божья воля".

А если не будет?

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