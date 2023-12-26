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Любовь Степушова

Россия строит автономный экономический и политический контур с Ираном в ЕАЭС

6:18
Мир

Лишь две страны в ЕАЭС отказываются от политического сотрудничества. Но соглашаясь на зону свободной торговли с Ираном, они невольно объединяются против Запада.

Россия строит автономный экономический и политический контур с Ираном в ЕАЭС
Фото: kremlin.ru

Армения и Казахстан политически РФ не поддерживают

Заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС прошло 25 декабря в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров.

Россия передала председательство в ЕАЭС на год Армении. Принимая его, Пашинян зачитал устав организации, в котором говорится, что это исключительно экономический союз, не имеющий политических или геополитических интересов. Этим самым Пашинян дал понять, что политически он РФ не поддерживает и оправдался перед своим электоратом за поездку к Путину.

Такое же примерно заявление сделал Токаев, подчеркнув, что "Казахстан изначально отстаивал принцип экономической составляющей союза". По его словам, наращивая сотрудничество со странами ЕАЭС Астана развивает отношения и с другими странами — "действуя не только в своих национальных интересах, но и используя совокупный эффект международного политического и экономического сотрудничества для своего развития". Витиевато, но вполне понятно — не так сильна РФ, чтобы с ней политически объединяться.

А вот белорусский лидер Александр Лукашенко определил повестку по данному вопросу так: "Надо двигаться, чтобы мы были ведущей не только региональной, но и мировой экономической организацией. А будет экономика — к этому и политика придёт, и военно-политическое сотрудничество, если будет что защищать. Оно тоже никуда не денется".

Логистика — главное в повестке

Много говорилось о развитии транспортных коридоров, и это понятно, когда мировая логистика рушится на глазах. Токаев напомнил, что "Евразийский экономический путь" сопряжён с глобальной инициативой Китая "Один пояс, один путь". Также Токаев говорил о развитии коридора "Север-Юг".

Жапаров поставил задачу увеличения пропускной способности внутренних пунктов пропуска между государствами членами ЕАЭС.

Пашинян пожаловался на отсутствие границ и прямой логистики с другими членами ЕАЭС, но о выходе из интеграции ничего не сказал. И понятно почему. В условиях множественных региональных конфликтов, никто ему на Западе не поможет денежными вливаниями. Представляется, что это навсегда.

Стратегическая цель — чтобы в ЕАЭС стояла очередь из желающих

Главы государств ЕАЭС подписали Декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".

Декларация, как отмечено в пресс-релизе ЕАЭК, определяет пути превращения ЕАЭС к 2045 году "в самодостаточный, гармонично развитый и привлекательный для всех стран мира макрорегион, обладающий экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством и поддерживающий высокий уровень благосостояния населения государств-членов".

Предусмотрены 6 направлений:

  • обеспечение общего рынка ключевыми товарами и ресурсами;
  • формирование общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничества в сфере технологического развития,
  • транспортно-логистического пространства,
  • финансового рынка;
  • развитие экономического сотрудничества в сферах, имеющих интеграционный потенциал;
  • функционирование ЕАЭС как полюса экономического притяжения на международной арене.

Путин сообщил, что также определены "дополнительные сферы взаимодействия, такие как климатическая повестка, медицина, туризм".

По его словам, все страны союза имели в этом году прирост ВВП. За первые 3 квартала 2023 года ВВП Армении вырос более чем на 9%, Казахстана — почти на 5%, Киргизии — более 4%, России и Белоруссии- примерно по 3,5%. Общий объем промышленного производства в ЕАЭС вырос на 3,5%, строительная отрасль выросла на 9,3%. Доля нацвалют в торговле внутри ЕАЭС превысила 90%.

Иран даёт всем независимую от Запада логистику

На полях заседания состоялось подписание Соглашения о свободной торговле между Союзом  и Ираном. Торговый потенциал Ирана с ЕАЭС в беспошлинной торговле оценивается в $30 млрд.  Токаев предложил создать волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран для подключения к существующим линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана. Это, по его словам, позволит проложить альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, а также усилить позиции ЕАЭС на глобальном уровне.

Иран интересен всем членам ЕАЭС, потому что он обеспечивает развитие независимого от Запада транспортного коридора "Север-Юг" с выходом в Индию и товарооборота по нему. Даже той же Армении этот коридор необходим, как и сам Иран в качестве политического союзника для сдерживания Азербайджана (куда же без политики!).

Иран работает с Россией напрямую и через БРИКС, а теперь возникает ещё один контур связей с последующим вступлением Ирана в ЕАЭС, который укрепит и ускорит экономическое объединение Евразии.

Россия постепенно собирает вокруг себя экономическую, логистическую и ресурсную базу, которая позволит ей и её союзникам чувствовать себя в безопасности от действий агрессивного Запада.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы садыр жапаров никол пашинян владимир путин санкт-петербург касым-жомарт токаев александр лукашенко
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