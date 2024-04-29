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Разрыв, дружба и ревность: Киркоров раскрыл неизвестные подробности своих отношений с Пугачёвой

Филипп Киркоров рассказал о сложностях в отношениях с Аллой Пугачёвой после развода

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Шоу-бизнес

В 2005 году произошел громкий развод между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, несмотря на то что Киркоров называл Примадонну единственной и первой женщиной в своей жизни.

Филипп Киркоров рассказал о сложностях в отношениях с Аллой Пугачёвой после развода
Фото: инстаграм аккаунт Филиппа Киркорова

Отношения пары были тесными: Филипп буквально носил Аллу на руках и был готов на многое ради нее. После развода выяснилось, что Пугачева уже четыре года состояла в связи с Максимом Галкиным*.

Киркоров признал, что сохранял теплые и дружеские чувства к Алле даже после ее замужества за Галкина, продолжая дружить семьями. Однако, конфликт, якобы искусственно созданный Пугачевой под влиянием Галкина, поставил окончательную точку в их взаимоотношениях, так как частые визиты Киркорова подрывали авторитет Галкина в глазах их общих детей, что, по мнению Киркорова, было связано с ревностью Галкина.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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