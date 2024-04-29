Разрыв, дружба и ревность: Киркоров раскрыл неизвестные подробности своих отношений с Пугачёвой

Филипп Киркоров рассказал о сложностях в отношениях с Аллой Пугачёвой после развода

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В 2005 году произошел громкий развод между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, несмотря на то что Киркоров называл Примадонну единственной и первой женщиной в своей жизни.

Фото: инстаграм аккаунт Филиппа Киркорова

Отношения пары были тесными: Филипп буквально носил Аллу на руках и был готов на многое ради нее. После развода выяснилось, что Пугачева уже четыре года состояла в связи с Максимом Галкиным*.

Киркоров признал, что сохранял теплые и дружеские чувства к Алле даже после ее замужества за Галкина, продолжая дружить семьями. Однако, конфликт, якобы искусственно созданный Пугачевой под влиянием Галкина, поставил окончательную точку в их взаимоотношениях, так как частые визиты Киркорова подрывали авторитет Галкина в глазах их общих детей, что, по мнению Киркорова, было связано с ревностью Галкина.

* — признан иностранным агентом.