В 2005 году произошел громкий развод между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, несмотря на то что Киркоров называл Примадонну единственной и первой женщиной в своей жизни.
Отношения пары были тесными: Филипп буквально носил Аллу на руках и был готов на многое ради нее. После развода выяснилось, что Пугачева уже четыре года состояла в связи с Максимом Галкиным*.
Киркоров признал, что сохранял теплые и дружеские чувства к Алле даже после ее замужества за Галкина, продолжая дружить семьями. Однако, конфликт, якобы искусственно созданный Пугачевой под влиянием Галкина, поставил окончательную точку в их взаимоотношениях, так как частые визиты Киркорова подрывали авторитет Галкина в глазах их общих детей, что, по мнению Киркорова, было связано с ревностью Галкина.
* — признан иностранным агентом.
В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.