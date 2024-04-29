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Обнаружена причина появления Луны: на это могло повлиять "поведение" Юпитера

Найдены новые доказательства влияния Юпитера на появление Луны

1:00
Наука

Исследования показывают, что значительные изменения в орбитах газовых гигантов, названные "великой нестабильностью", произошли между 60 и 100 миллионами лет после формирования Солнца.

Найдены новые доказательства влияния Юпитера на появление Луны
Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Эта миграция планет, особенно Юпитера, могла вызвать дестабилизацию орбиты марсоподобной протопланеты Тейи, что, вероятно, привело к образованию Луны из обломков столкновения с Землёй. Эти выводы основаны на анализе состава и местоположения метеоритов и астероидов, которые предполагают ранние стадии истории Солнечной системы, сообщает Science.

Кроме того, динамическое моделирование миграции Юпитера и анализ EL-энстатит-хондритов подтверждают, что миграция Юпитера могла произойти в течение первых 60 миллионов лет.

Такие результаты подкрепляют гипотезу о влиянии Юпитера на миграцию астероидов и возможное столкновение, приведшее к созданию Луны.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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