Эффективное зонирование однокомнатной квартиры

Топ-3 способа, как разделить одну комнату на две

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Многим приходится жить в однокомнатных квартирах, что зачастую вызывает дискомфорт из-за необходимости совмещать зоны отдыха, сна и хобби в одном пространстве.

Фото: flickr.com by Geoff Sloan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, как отмечает Юлия Тычино, дизайнер из "БелНовости", можно эффективно организовать пространство с помощью нескольких простых решений:

Стеллажи: В специализированных магазинах можно подобрать стеллажи, которые не только визуально, но и физически разделят помещение на зоны. Правильно организовав содержимое стеллажей, можно придать интерьеру уникальный вид.

Ширмы: Вдохновляясь японскими интерьерами, где малогабаритные квартиры довольно распространены, ширмы могут стать отличным решением для изоляции зоны отдыха или творчества. Они выглядят в интерьере стильно и функционально.

МДФ панели: Это доступный способ создать необходимое количество разделённых зон в квартире. В строительных магазинах представлен широкий ассортимент панелей, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера.