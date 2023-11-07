Путин едет в Казахстан убедиться, как далеко туда зашла Америка

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Казахстан возвращается к пропасти, на краю которой стоял в январе 2022 года. Владимир Путин едет к Касым-Жомарту Токаеву, чтобы убедиться в этом.

Фото: kremlin.ru

Путин едет в Казахстан сразу после американского чиновника

Владимир Путин посетит Казахстан 9 ноября, сообщили в администрации президента Касым-Жомарта Токаева. В России подтверждают, что оба президента поприсутствуют на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Но это не совсем та цель, которая по рангу первому лицу РФ. Вероятно, Путин решил лично разобраться в разноречивых сигналах, которые поступают от союзника по ЕАЭС и ОДКБ. Является ли Казахстан лояльной России страной, или "восточная хитрость" Токаева работает против России?

В эти дни в Казахстане находится помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Это его третий визит за последние два года. В Казахстан приезжали за это время и другие американские чиновники, в том числе, госсекретарь Энтони Блинкен, и даже бывали целые комиссии по проверке соблюдения антироссийских санкций.

Цель практически постоянного присутствия США в Казахстане — отрыв этой постсоветской страны от РФ в культурном, эмоциональном, экономическом, политическом планах. "Мягкая сила" США задействована в казахстанских СМИ с мнениями "грантоедов", казахстанские журналисты проходят инструктаж в посольстве США. Ставка делается на казахский национализм, русофобию, противопоставление русских казахстанцев казахам.

Резонансные события последних дней

В СМИ мелькали события, которые вызывают сомнения в лояльности Казахстана к РФ:

выход на экраны националистического фильма "Оян, казак" о "голодоморе" 30-х годов, деятельности нацдвижения "Алаш Орда". Фильм направлен на разжигание ненависти к русским;

продвижение инициативы по отмене русского языка и русской литературы в школьных учреждениях;

открытие в Астане послом США Дэниелом Розенблюмом Центра миротворческих операций. Отмечается возросшая активность посла в поездках по стране, в частности, по южным районам, где сильны протестные настроения и были главные беспорядки и жертвы в январе 2022 года;

Центра миротворческих операций. Отмечается возросшая активность посла в поездках по стране, в частности, по южным районам, где сильны протестные настроения и были главные беспорядки и жертвы в январе 2022 года; визит президента Франции Эмманюэля Макрона , в рамках которого он попытался переориентировать на свою страну урановый бизнес Казахстана, которым сейчас владеют российские компании. Речь также шла о вхождении Франции в Консорциум по добыче редкоземельных металлов (РЗМ) совместно с западными горнодобывающими компаниями. Макрон хвалил президента Казахстана за независимую политику и нежелание быть чьим-то "вассалом".

, в рамках которого он попытался переориентировать на свою страну урановый бизнес Казахстана, которым сейчас владеют российские компании. Речь также шла о вхождении Франции в Консорциум по добыче редкоземельных металлов (РЗМ) совместно с западными горнодобывающими компаниями. Макрон хвалил президента Казахстана за независимую политику и нежелание быть чьим-то "вассалом". Астана приняла саммит Организации тюркских государств (ОТГ) — инициативы, которая создана для завоевания Турцией и англосаксами новых сфер влияния у "пошатнувшейся" России.

Токаев о стратегическом партнёрстве с США

Сам Токаев, будучи в США в сентябре, заявил о придании дополнительного импульса построению стратегического сотрудничества между двумя странами.

"У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнёрские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединёнными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета", — сказал Токаев.

"Восточная хитрость" нуждается в разоблачении

Такие заявления нуждаются в контрмерах со стороны РФ. И они есть. В рамках Транспортного форума стран ШОС, проходившего в Ташкенте, подписано соглашение о строительстве транспортного "Южного коридора" в обход Казахстана: Россия — Каспийское море — Туркменистан — Узбекистан — Киргизия.

Но этого мало. Владимиру Путину надо учесть, что ставка на предоставление Казахстану дешёвых электроэнергии, зерна, бензина и солярки, а также обеспечение транзита казахстанских ресурсов через свои порты в Европу, кредитов может не сработать в плане обеспечения лояльности. Наоборот, на российские деньги Казахстан станет второй Украиной.

Конечно, есть такое явление как "параллельный импорт", что делается через частный бизнес. В Казахстане, например, принято решение о производстве автомобилей марки Skoda, в том числе для импорта в РФ. И снова заявлена "восточная хитрость", что мол, в этом не Казахстан, а чешская фирма будет виновата, пусть ей и будут санкции.

Токаева спросили французские журналисты: "Считаете ли Вы, что Россия совершила ошибку, атаковав Украину?"

Хитрый ответ Токаева был таков:

"Я не пророк. История потом вынесет свой вердикт".

История вынесет вердикт и Токаеву. "Мягкая сила" США не приходит одна, она несёт с собой "цветные революции". Токаев чуть было не поплатился за это в январе 2020 года, спасёт ли его Путин снова?

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