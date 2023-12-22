Спикер парламента Армении: Россия наш союзник

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Армянские власти не раз обвиняли ОДКБ и РФ в невыполнении своих обязательств. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. 26 октября Пашинян не поехал на мероприятия ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян.

Фото: minsvyaz.ru

"У нас же есть союзническое соглашение. На данный момент, Россия да, государство-союзник, и мы работаем над тем, чтобы союзник начал в какой-то момент выполнять свои обязательства", - сказал Симонян.

Также глава парламента заявил, что в Армении нет антироссийских настроений. Русский и армянский народы – дружественные. В Армении нет антироссийских настроений.