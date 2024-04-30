Масла для старых машин: ваш двигатель может умереть быстрее, чем вы думаете

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Автоэксперт Колодчкин: при выборе масла нужно учитывать возраст мотора

1:12
Авто

Выбирать моторное масло для авто с большим пробегом нужно с особым вниманием, так как изношенный двигатель предъявляет специфические требования к смазочным материалам. Важно ли учитывать возраст двигателя при подборе вязкости масла? Этот и другие вопросы разъяснил эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин.

Автоэксперт Колодчкин: при выборе масла нужно учитывать возраст мотора
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

— Подавляющее большинство новых двигателей предназначены для использования масел с вязкостью 0W-20. Их конструкция предполагает наличие узких каналов для масла, сквозь которые масла с высокой вязкостью могут не пройти. Кроме того, использование масла с малой вязкостью помогает уменьшить расход топлива. Однако для старых или изношенных двигателей с большими зазорами между деталями такие масла могут быть даже опасны.

Недостаточное давление, создаваемое масляными насосами, не обеспечит надежное формирование масляной пленки, что ведет к быстрому износу двигателя из-за масляного голодания. Масла с малой вязкостью не рекомендуется использовать в двигателях, которые не соответствуют минимум третьему экологическому классу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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