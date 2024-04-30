Три лайфхака для борьбы с жирным блеском кожи в жару

Лето представляет особый вызов для тех, кто страдает от жирной кожи, ведь вам приходится бороться с блеском лица в течение всего дня. Мы собрали несколько простых советов, чтобы облегчить вам жизнь и избавить от лишних хлопот.
Откажитесь от использования увлажняющего крема с утра. Вместо этого промокните лицо после умывания, оставив кожу слегка влажной, чтобы она сама впитала необходимую влагу. Если не можете обойтись без крема, выбирайте легкие эмульсии.
Отложите в сторону тяжелый тональный крем, особенно в жару. Вместо него используйте консилер или корректор для ретуши несовершенств кожи. Чем меньше макияжа на лице, тем меньше вероятность блеска.
Внесите салициловую кислоту в свою ежедневную рутину ухода за кожей. Это поможет регулировать выработку себума и уменьшить жирный блеск. Протирайте лицо тоником с салициловой кислотой один-два раза в день, чтобы заметить результат уже через несколько дней.
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