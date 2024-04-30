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Три лайфхака для борьбы с жирным блеском кожи в жару

Три простых совета, чтобы контролировать жирный блеск в жару

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Лето представляет особый вызов для тех, кто страдает от жирной кожи, ведь вам приходится бороться с блеском лица в течение всего дня. Мы собрали несколько простых советов, чтобы облегчить вам жизнь и избавить от лишних хлопот.

Три простых совета, чтобы контролировать жирный блеск в жару
Фото: unsplash.com by Devil_Jameson RAGE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Откажитесь от использования увлажняющего крема с утра. Вместо этого промокните лицо после умывания, оставив кожу слегка влажной, чтобы она сама впитала необходимую влагу. Если не можете обойтись без крема, выбирайте легкие эмульсии.

Отложите в сторону тяжелый тональный крем, особенно в жару. Вместо него используйте консилер или корректор для ретуши несовершенств кожи. Чем меньше макияжа на лице, тем меньше вероятность блеска.

Внесите салициловую кислоту в свою ежедневную рутину ухода за кожей. Это поможет регулировать выработку себума и уменьшить жирный блеск. Протирайте лицо тоником с салициловой кислотой один-два раза в день, чтобы заметить результат уже через несколько дней.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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