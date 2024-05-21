Любовь не по карману: как жених удивил Марию Погребняк кольцом за миллионы

Мария Погребняк получила обручальное кольцо за 4 миллиона рублей

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогерша Мария Погребняк получила обручальное кольцо стоимостью 4 миллиона 236 тысяч рублей от своего жениха Игоря Головинского.

Фото: инстаграм аккаунт Марии Погребняк

Кольцо, выполненное из платины и украшенное бриллиантами, было представлено ей в рамках помолвки. Мария объявила о своем скором замужестве в марте 2024 года в шоу "Это нормально?", где ведущей является её близкая подруга Ольга Бузова, которая оказалась удивлена новостью о помолвке.

Погребняк и Головинский были впервые замечены вместе на дне рождения другого блогера, Алины Акиловой, и с тех пор не скрывают своих отношений, активно демонстрируя их в социальных сетях.