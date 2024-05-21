Любовь не по карману: как жених удивил Марию Погребняк кольцом за миллионы

Модель и блогерша Мария Погребняк получила обручальное кольцо стоимостью 4 миллиона 236 тысяч рублей от своего жениха Игоря Головинского.
Кольцо, выполненное из платины и украшенное бриллиантами, было представлено ей в рамках помолвки. Мария объявила о своем скором замужестве в марте 2024 года в шоу "Это нормально?", где ведущей является её близкая подруга Ольга Бузова, которая оказалась удивлена новостью о помолвке.
Погребняк и Головинский были впервые замечены вместе на дне рождения другого блогера, Алины Акиловой, и с тех пор не скрывают своих отношений, активно демонстрируя их в социальных сетях.
Главная причина для получения вкусных и качественных луковиц - правильно ухаживать за растением и предпринять определённые меры, чтобы он не пошёл в стрелки.