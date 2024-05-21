Лёгкий суп с креветками: не полнит, можно есть хоть каждый день без вреда для фигуры

Предлагаем вам рецепт освежающего супа с креветками, который получается ну очень вкусным, но при этом калорийность одной порции составляет всего 90 калорий. Прекрасное блюдо для всех худеющих к лету от aif.ru!
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Ингредиенты:
— 150 г огурцов,
— 200 г варёных и очищенных креветок,
— 50 г лука-шалот,
— 50 г сладкого перца,
— 15 г измельчённой зелени укропа,
— 15 г йогурта,
— 3 г перца кайенского,
— соль и белый перец по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте огурцы на мелкие кубики.
Лук-шалот нарежьте мелкими кубиками, сладкий перец очистите от семян и нарежьте соломкой.
В небольшую миску добавьте креветки, нарезанные огурцы, лук-шалот, сладкий перец, измельчённую зелень укропа и йогурт. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Добавьте перец кайенский и соль, посолите и поперчите по вкусу.
Охладите суп в холодильнике перед подачей.
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