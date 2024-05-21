Лёгкий суп с креветками: не полнит, можно есть хоть каждый день без вреда для фигуры

Суп с креветками: вкусный и сытный, но при этом низкокалорийный

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт освежающего супа с креветками, который получается ну очень вкусным, но при этом калорийность одной порции составляет всего 90 калорий. Прекрасное блюдо для всех худеющих к лету от aif.ru!

Фото: commons.wikimedia.org by BR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

— 150 г огурцов,

— 200 г варёных и очищенных креветок,

— 50 г лука-шалот,

— 50 г сладкого перца,

— 15 г измельчённой зелени укропа,

— 15 г йогурта,

— 3 г перца кайенского,

— соль и белый перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте огурцы на мелкие кубики. Лук-шалот нарежьте мелкими кубиками, сладкий перец очистите от семян и нарежьте соломкой. В небольшую миску добавьте креветки, нарезанные огурцы, лук-шалот, сладкий перец, измельчённую зелень укропа и йогурт. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Добавьте перец кайенский и соль, посолите и поперчите по вкусу. Охладите суп в холодильнике перед подачей.