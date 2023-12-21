Лёгкий овощной суп не только полезен, он может быть очень вкусным, если сделать его по рецепту, которым поделилось cообщество ВКонтакте "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости".
В этом волшебном на вкус супчике нет ничего лишнего, только свежие овощи, сыр, немного масла и зелени.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Мелко нарежьте кабачок, картошку и чеснок. Морковь также нарежьте или натрите на крупной тёрке.
2. Смешайте сливочное и растительное масло и разогрейте его в кастрюльке на среднем огне. Добавьте к нему нарезанные морковь, лук и чеснок и слегка обжарьте.
3. Добавьте к луку и моркови нарезанные кабачок и картошку, добавьте в кастрюлю воды и варите, пока овощи не приготовятся (минут 20).
4. В конце добавьте к сваренным овощам сливочный сыр, приправьте специями.
5. Измельчите полученный суп блендером, пока он не станет нежным и однородным.
Подавайте нежный крем-суп из кабачка с зеленью и домашними сухариками.
На приготовление новогодних кушаний не хочется тратить много времени.