Вегетариенцы будут довольны: нежный крем-суп из кабачка можно даже тем, кто на строгой диете

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий овощной суп не только полезен, он может быть очень вкусным, если сделать его по рецепту, которым поделилось cообщество ВКонтакте "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости".

Фото: wikimedia.org by Krista is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В этом волшебном на вкус супчике нет ничего лишнего, только свежие овощи, сыр, немного масла и зелени.

Ингредиенты:

2 картофелины;

1 средний кабачок;

1 морковь;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

2-3 столовые ложки плавленого сливочного сыра;

20 гр сливочного масла;

20 мл растительного масла;

зелень, специи по вкусу;

хлеб для домашних сухариков.

Приготовление

1. Мелко нарежьте кабачок, картошку и чеснок. Морковь также нарежьте или натрите на крупной тёрке.

2. Смешайте сливочное и растительное масло и разогрейте его в кастрюльке на среднем огне. Добавьте к нему нарезанные морковь, лук и чеснок и слегка обжарьте.

3. Добавьте к луку и моркови нарезанные кабачок и картошку, добавьте в кастрюлю воды и варите, пока овощи не приготовятся (минут 20).

4. В конце добавьте к сваренным овощам сливочный сыр, приправьте специями.

5. Измельчите полученный суп блендером, пока он не станет нежным и однородным.

Подавайте нежный крем-суп из кабачка с зеленью и домашними сухариками.