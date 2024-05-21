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Почему кошка бежит за вами в ванную: когда уже ей дадут помыться по-человечески?

Эксперты дали ответ, почему кошка бежит за хозяином в ванную

Зоосфера » Кошки

Бывает ли такое, что минуту назад кошка мирно спала, но как только хозяин направился в ванную комнату, она тут же побежала за ним? С чем это может быть связано?

Эксперты дали ответ, почему кошка бежит за хозяином в ванную
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Самая простая причина — сильная привязанность и любовь.

Кошки — социальные существа, и некоторые породы не могут представить свою жизнь без постоянного общения с человеком.

Однако есть и другие объяснения такого поведения.

Обычно дверь в ванную комнату закрывается. Кошки любят контролировать все свои владения, и им не нравится, когда они не могут войти в какое-либо помещение и осмотреть его.

Еще одна причина заключается в том, что в ванной можно попробовать свежую воду из крана, особенно в жаркую погоду.

Кроме того, кошка может воспринимать это как игру. В новом помещении может быть больше игрушек, таких как мочалка или щетка.

Также кошка может решить, что хозяин прячет в ванной еду. Поэтому за закрытой дверью хозяин может услышать жалобное мяуканье, когда кот просит открыть дверь, чтобы проверить, все ли в порядке.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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