Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 признака неисправности тормозной системы вашего автомобиля
Топ-5 советов по выбору лучшего страхового полиса для семьи
Учёные обнаружили негативные последствия изменения климата для здоровья человека
Плюс-сайз модель обвиняет аэропорт Вашингтона в дискриминации
Суп с креветками: вкусный и сытный, но при этом низкокалорийный
Мария Погребняк получила обручальное кольцо за 4 миллиона рублей
Разбираемся в причине, когда рассада рано зацвела
Шесть советов по гардеробу для мужчин: как всегда, выглядеть стильно?
Москвичи и петербуржцы испытывают нехватку доступного жилья
Мошенники звонят от имени Социального фонда: как не стать жертвой?

В России раскрыли новую схему обмана пожилых людей

1:20
Экономика

Служба "Тинькофф защита" зафиксировала новую мошенническую схему, в которой злоумышленники звонят от имени сотрудников Социального фонда России (СФР) и просят подтвердить якобы поданную заявку на смену счета для зачисления пенсии. 

В России раскрыли новую схему обмана пожилых людей
Фото: freepik.com by flatart is licensed under public domain

В ходе этой схемы, если собеседник утверждает, что не менял счет, его убеждают, что личный кабинет был взломан. После этого потенциальной жертве предлагают прийти в ближайший офис Социального фонда для защиты аккаунта.

Затем сообщают о проблеме с очередью, которая расписана на месяц вперед. Мошенники утверждают, что на время разбирательства пенсионные отчисления будут заморожены, и обналичить деньги не получится.

Банк России также отметил популярные фразы, используемые телефонными мошенниками.

Если пенсионер просит решить вопрос как можно быстрее, мошенники соглашаются "в виде исключения" предоставить электронный талон на завтра. Для этого требуется назвать цифры из СМС, которое якобы пришлет система Социального фонда.

На самом деле, это код для входа в мобильный банк или профиль на Госуслугах, к которым мошенники пытаются получить доступ. Если жертва назовет эти цифры, она может потерять личные данные или деньги.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?

Главная причина для получения вкусных и качественных луковиц - правильно ухаживать за растением и предпринять определённые меры, чтобы он не пошёл в стрелки.

Главное, не допустить лук расти в высоту
Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолет, чтобы добраться до пункта назначения
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев Чтобы победить врага, надо его понять Виктор Пахомов Российские блогеры сообщают об успехах десантников РФ по освобождению Крынок Любовь Степушова
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Реплика Данилы Багрова из "Брата", за которую Сергей Бодров не смог себя простить
Реплика Данилы Багрова из "Брата", за которую Сергей Бодров не смог себя простить
Последние материалы
Шесть советов по гардеробу для мужчин: как всегда, выглядеть стильно?
Москвичи и петербуржцы испытывают нехватку доступного жилья
"Росгосстрах" завершил выплаты пострадавшим от паводков в Самарской области
Ромашковый чай полезен для пищеварения и хорошего сна
Как неправильное использование сцепления вредит механической коробке передач
Утверждён порядок сделок с интеллектуальными правами резидентов недружественных стран
Эксперты дали ответ, почему кошка бежит за хозяином в ванную
Польская авиакомпания отказала россиянину в перелёте
Учёные обнаружили пользу хорового пения для пожилых людей
Эндокринолог Чуракина: работу мозга улучшает жирная рыба, шоколад и орехи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников