Мошенники звонят от имени Социального фонда: как не стать жертвой?

В России раскрыли новую схему обмана пожилых людей

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Служба "Тинькофф защита" зафиксировала новую мошенническую схему, в которой злоумышленники звонят от имени сотрудников Социального фонда России (СФР) и просят подтвердить якобы поданную заявку на смену счета для зачисления пенсии.

Фото: freepik.com by flatart is licensed under public domain

В ходе этой схемы, если собеседник утверждает, что не менял счет, его убеждают, что личный кабинет был взломан. После этого потенциальной жертве предлагают прийти в ближайший офис Социального фонда для защиты аккаунта.

Затем сообщают о проблеме с очередью, которая расписана на месяц вперед. Мошенники утверждают, что на время разбирательства пенсионные отчисления будут заморожены, и обналичить деньги не получится.

Банк России также отметил популярные фразы, используемые телефонными мошенниками.

Если пенсионер просит решить вопрос как можно быстрее, мошенники соглашаются "в виде исключения" предоставить электронный талон на завтра. Для этого требуется назвать цифры из СМС, которое якобы пришлет система Социального фонда.

На самом деле, это код для входа в мобильный банк или профиль на Госуслугах, к которым мошенники пытаются получить доступ. Если жертва назовет эти цифры, она может потерять личные данные или деньги.