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Русофобия в польской авиакомпании: отказ россиянину в посадке на рейс

Польская авиакомпания отказала россиянину в перелёте

1:07
Туризм

Польская авиакомпания LOT отказала гражданину России в посадке на рейс, что вынудило его потратить 4000 евро (393 тысячи рублей) на новые билеты. Своей историей путешественник поделился на форуме Reddit.

Польская авиакомпания отказала россиянину в перелёте
Фото: wikimapia by Mateusz War is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

Инцидент произошел в аэропорту Инчхон в Сеуле, Южная Корея. Автор публикации отдыхал там с семьей и планировал вернуться в Нидерланды с пересадкой в Варшаве. Затем из Варшавы семья должна была отправиться в Брюссель и оттуда на машине доехать до дома.

Путешественник знал о запрете на въезд россиян в Польшу, но рассчитывал, что вид на жительство в Нидерландах решит проблему. Однако представители авиакомпании не допустили его семью на борт. 

"Так как на следующий день мне нужно было быть в Нидерландах, я купил новые билеты на рейс KLM за примерно 4000 евро, чтобы вернуться домой", — написал автор.

Теперь он планирует подать иск в суд против LOT, чтобы возместить дополнительные расходы и получить компенсацию за моральный ущерб.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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