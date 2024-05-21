Русофобия в польской авиакомпании: отказ россиянину в посадке на рейс

Польская авиакомпания отказала россиянину в перелёте

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Польская авиакомпания LOT отказала гражданину России в посадке на рейс, что вынудило его потратить 4000 евро (393 тысячи рублей) на новые билеты. Своей историей путешественник поделился на форуме Reddit.

Фото: wikimapia by Mateusz War is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

Инцидент произошел в аэропорту Инчхон в Сеуле, Южная Корея. Автор публикации отдыхал там с семьей и планировал вернуться в Нидерланды с пересадкой в Варшаве. Затем из Варшавы семья должна была отправиться в Брюссель и оттуда на машине доехать до дома.

Путешественник знал о запрете на въезд россиян в Польшу, но рассчитывал, что вид на жительство в Нидерландах решит проблему. Однако представители авиакомпании не допустили его семью на борт.

"Так как на следующий день мне нужно было быть в Нидерландах, я купил новые билеты на рейс KLM за примерно 4000 евро, чтобы вернуться домой", — написал автор.

Теперь он планирует подать иск в суд против LOT, чтобы возместить дополнительные расходы и получить компенсацию за моральный ущерб.