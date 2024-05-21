Эндокринолог назвала четыре продукта, которые положительно сказываются на работе мозга

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Эндокринолог Чуракина: работу мозга улучшает жирная рыба, шоколад и орехи

1:31
Еда

Правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья и эффективной работы мозга. Врач эндокринолог-диетолог Елена Чуракина рассказала о продуктах, которые положительно влияют на мозг и когнитивные функции.

Эндокринолог Чуракина: работу мозга улучшает жирная рыба, шоколад и орехи
Фото: commons.wikimedia.org by Sage Ross is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам врача, рыба жирных сортов, такие как лосось, сардины и скумбрия, богата омега-3 жирными кислотами, которые играют важную роль в нейропластичности мозга, улучшают когнитивные функции и способность мозга адаптироваться к новой информации.

Орехи, особенно грецкие и миндаль, содержат магний, омега-3 жирные кислоты и витамин Е, которые способствуют здоровью мозга, поддерживают когнитивные функции и улучшают память, пишет Газета.Ru.

Тёмный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 55%) является источником флавоноидов, которые помогают в нормализации обмена холестерином и кальцием, улучшают работу мозга и обладают антиоксидантными свойствами.

Зелёный чай содержит аминокислоту L-теанин, которая способствует улучшению рабочей памяти и внимания, особенно у людей среднего и пожилого возраста, добавила эндокринолог.

"Важно отметить, что не только правильное питание, но и разнообразие рациона, физическая активность, а также здоровый сон играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга", — подчеркнула Чуракина.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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