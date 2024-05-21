Эндокринолог назвала четыре продукта, которые положительно сказываются на работе мозга

Правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья и эффективной работы мозга. Врач эндокринолог-диетолог Елена Чуракина рассказала о продуктах, которые положительно влияют на мозг и когнитивные функции.
По словам врача, рыба жирных сортов, такие как лосось, сардины и скумбрия, богата омега-3 жирными кислотами, которые играют важную роль в нейропластичности мозга, улучшают когнитивные функции и способность мозга адаптироваться к новой информации.
Орехи, особенно грецкие и миндаль, содержат магний, омега-3 жирные кислоты и витамин Е, которые способствуют здоровью мозга, поддерживают когнитивные функции и улучшают память, пишет Газета.Ru.
Тёмный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 55%) является источником флавоноидов, которые помогают в нормализации обмена холестерином и кальцием, улучшают работу мозга и обладают антиоксидантными свойствами.
Зелёный чай содержит аминокислоту L-теанин, которая способствует улучшению рабочей памяти и внимания, особенно у людей среднего и пожилого возраста, добавила эндокринолог.
"Важно отметить, что не только правильное питание, но и разнообразие рациона, физическая активность, а также здоровый сон играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга", — подчеркнула Чуракина.
Главная причина для получения вкусных и качественных луковиц - правильно ухаживать за растением и предпринять определённые меры, чтобы он не пошёл в стрелки.