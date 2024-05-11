Какие продукты помогают снизить уровень холестерина: семь доступных вариантов

Названы семь доступных продуктов, которые помогают снизить уровень холестерина

2:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Очень популярно мнение, что только богатые люди могут себе позволить продукты, которые помогают контролировать уровень холестерина в крови. Однако это неправда, так как существует множество доступных продуктов, которые также могут быть полезными для снижения уровня холестерина. О таких продуктах напоминает "Спорт-Экспресс".

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Один из них — овсяная крупа, которая является источником различных полезных веществ и клетчатки, которая предотвращает оседание холестерина на стенках сосудов. Хорошим вариантом будет приготовление овсяной каши традиционным способом, а также её чередование с кашами из ячменной крупы или отрубями. Фасоль, соя и горох также являются полезными продуктами для контроля холестерина. В них содержатся стерины и станолы, которые способствуют снижению холестерина. Другие продукты, такие как мука грубого помола и макароны из твердых сортов пшеницы, также богаты этими веществами. Растительные масла, такие как оливковое и льняное масло, хорошо известны своими положительными свойствами для контроля холестерина. Однако, также полезны нерафинированные растительные масла, такие как подсолнечное и соевое. Использование двух столовых ложек масла в салатах и тушёных блюдах может принести пользу. Некоторые овощи, такие как морковь, свекла, лук и чеснок, содержат пектин, который помогает избавиться от холестерина. Другие овощи, такие как перец, баклажаны, тыква и кабачки, также богаты пектином. Добавление острых приправ, таких как чёрный перец, имбирь и корица, также может быть полезным для контроля холестерина. Чай, особенно содержащий флавоноиды, может помочь вывести холестерин из организма. Боярышник также может быть добавлен в чаи и напитки для контроля холестерина. Рыба, особенно жирная рыба, такая как лосось, сардины и тунец, богата омега-3 жирными кислотами, которые могут снизить уровень плохого холестерина и повысить уровень хорошего холестерина. Орехи и семена, такие как миндаль и грецкие орехи, также могут быть полезными для контроля холестерина.

Витамин Д, известный также как холециферол, также может быть полезным для контроля уровня холестерина. Его можно получить от солнечного света, а также из пищи, такой как красная рыба, яичный желток и молочные продукты.

Таким образом, есть множество доступных продуктов, которые могут помочь контролировать уровень холестерина. Они могут быть доступны для всех, их выбор и комбинация в рамках здорового образа жизни могут быть полезными для снижения уровня плохого холестерина и улучшения общего состояния здоровья.