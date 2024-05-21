Президент РФ утвердил порядок сделок с интеллектуальными правами резидентов недружественных стран

Президент России Владимир Путин утвердил временный порядок приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности у резидентов недружественных стран.
Согласно документу, сделки будут заключаться с разрешения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ. Вознаграждение за права будет перечисляться на специальный счёт типа "О", открытый на имя иностранного кредитора или его представителя, и средства со счёта можно будет списывать только с разрешения комиссии, сообщает ТАСС.
Исключения составляют сделки на литературные и музыкальные произведения, предметы искусства, передачи эфирного и кабельного вещания, а также сделки на сумму менее 15 млн рублей.
Указ вступает в силу с момента опубликования.
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