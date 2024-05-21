Москвичи и петербуржцы жалуются на нехватку доступного жилья и низкие зарплаты

Москвичи и петербуржцы испытывают нехватку доступного жилья

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Москвичи и петербуржцы рассказали, чего им больше всего не хватает. Исследование Финансового университета при правительстве РФ, проведенное совместно с компанией "Ингосстрах", выявило главную проблему — нехватку доступного жилья. Эту проблему отметили 54% петербуржцев и 65% москвичей.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

На втором месте — недостаточный уровень заработной платы, на который указали 58% москвичей и 46% петербуржцев. Жителям этих городов также не хватает хорошего климата (24% в Москве и 34% в Петербурге) и теплого моря с пляжами (25% и 20% соответственно).

Другие важные проблемы включают нехватку качественной медицины (22% москвичей и 24% петербуржцев), плохое состояние жилищного фонда и некачественную работу ЖКХ (9% и 20%). Кроме того, 17% москвичей и 7% петербуржцев недовольны состоянием дорог и пробками.

Только 11% москвичей и 6% петербуржцев недовольны экологической обстановкой, а качество работы общественного транспорта вызвало жалобы у 4% жителей Москвы и 2% жителей Петербурга.