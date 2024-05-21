Найден простой и приятный способ улучшить работу мозга пожилых людей

Учёные обнаружили пользу хорового пения для пожилых людей

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные МГППУ выяснили, что пожилые люди, занимающиеся академическим хоровым пением, отмечают улучшение физического, эмоционального и когнитивного состояния, ощущения смысла жизни и счастья.

Фото: Freepik by Ads is licensed under CC0

Исследование включало опросы о психологическом благополучии, социально-демографических данных и удовлетворенности жизнью. Результаты показали положительное влияние хорового пения на физическое и психологическое состояние благодаря дыхательным упражнениям и чувству принадлежности к коллективу, сообщает "Газета.Ru".

Однако длительные занятия могут снижать психологическое благополучие из-за однообразия и отсутствия творческого роста. Пение в хоре полезно для психического здоровья, но важно также поддерживать благополучие в других сферах жизни.