Распространенные ошибки водителей убивают вашу коробку передач

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Как неправильное использование сцепления вредит механической коробке передач

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Авто

Для стабильной работы механической коробки передач крайне важно поддерживать правильное использование сцепления.

Как неправильное использование сцепления вредит механической коробке передач
Фото: Wikipedia by Pommeau is licensed under CC BY-SA 4.0

Неправильные действия, такие как не полное выжимание сцепления при переключении передач, длительное удержание нажатой педали сцепления на светофорах, постоянное держание ноги на педали сцепления во время движения, а также резкие старты с пробуксовкой, приводят к преждевременному износу и серьезным поломкам трансмиссии.

Особенно опасно включать передачу заднего хода до полной остановки автомобиля, так как это может вызвать повреждение зубчатых колес. Важно избегать этих ошибок, чтобы обеспечить долгую и надежную работу механической коробки передач.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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