Увеличивается риск инсульта и деменции: названы негативные последствия изменения климата для человека

Учёные обнаружили негативные последствия изменения климата для здоровья человека

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университетского колледжа Лондона выяснили, что повышение температуры и влажности увеличивает риск обострения таких состояний, как инсульт, мигрень, менингит, эпилепсия, рассеянный склероз, шизофрения, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Основываясь на мета-анализе ранее опубликованных научных работ, исследователи определили, что комфортная температура для человека находится в диапазоне от 20° C до 26° C, а влажность — от 20% до 80%. Отклонение от этих значений негативно влияет на здоровье мозга. Некоторые лекарства для лечения неврологических и психических расстройств, а также сами заболевания, могут нарушать потоотделение, необходимое для охлаждения организма, что усугубляет эпилепсию, рассеянный склероз и шизофрению в условиях жары, сообщает "Газета.Ru".

Высокая температура вызывает потерю жидкости через пот, что приводит к сгущению крови и увеличивает риск тромбоза — одной из ведущих причин инсульта. Жара также может вызвать мигрени и ухудшить течение менингита из-за негативного влияния на сердечно-сосудистую систему.

Мета-анализ также показал, что при повышении температуры увеличивается число госпитализаций людей с деменцией и обостряются симптомы у больных рассеянным склерозом.