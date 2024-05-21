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Более 160 клиентов Самарского филиала "Росгосстраха" получили выплаты за ущерб от апрельского паводка

"Росгосстрах" завершил выплаты пострадавшим от паводков в Самарской области

2:02
Страхование

Самарский филиал "Росгосстраха" завершил выплаты страхового возмещения клиентам, чьё жильё и имущество пострадали от сильного паводка. В филиал поступило более 160 заявлений от страхователей, чьи дома оказались в зоне подтопления в апреле. В связи с масштабными последствиями стихии, которая затронула 16 районов, Самарская область была включена в список из 13 регионов, где паводок получил статус "массового убытка". Урегулирование происходило по упрощённой процедуре с минимальным пакетом документов, чтобы пострадавшие могли быстро получить выплаты.

"Росгосстрах" завершил выплаты пострадавшим от паводков в Самарской области
Фото: 42.mchs.gov.ru by Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

Директор Самарского филиала "Росгосстраха" Александр Фролов отметил, что за более чем 100 лет работы компания накопила значительный опыт в реагировании на масштабные страховые случаи. Специальные алгоритмы действий позволяют оперативно оказывать помощь пострадавшим. Агенты и сотрудники обзванивают клиентов, выясняют объём повреждений, поддерживают и консультируют по вопросам подачи заявлений на выплаты. Как только вода отступает, эксперты выезжают на осмотр и оценку ущерба, при необходимости привлекаются дополнительные сотрудники для обработки документации. Это позволяет начать выплаты в считанные дни после получения заявления.

Средняя выплата пострадавшим от паводка в Самарской области составила 117,4 тыс. рублей. Максимальные выплаты составили 676 тыс. рублей клиенту из Пестравского района, 475 тыс. рублей клиенту из Волжского района и по 440 тыс. рублей клиентам из Большеглушицкого и Большечерниговского районов. Осмотры поврежденного имущества проводятся оперативно после схода воды, а выплаты производятся в течение 3 рабочих дней после осмотра.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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