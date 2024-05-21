Чем полезен ромашковый чай: как его приготовить для получения максимальной пользы

Ромашковый чай полезен для пищеварения и хорошего сна

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ромашковый чай — полезный напиток как для физического, так и для психического здоровья.

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В чем польза ромашкового чая для здоровья

Ромашковый чай богат антиоксидантами — флавоноидами. Они поддерживают здоровье сердца и сосудов, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Напиток снижает артериальное давление, нормализует уровень холестерина в крови, укрепляет иммунитет. Ромашковый чай также известен тем, что снижает тревожность и помогает при стрессе. Кроме того, напиток помогает нормализовать режим сна и борется с бессонницей.

Ромашковый чай полезен для кишечника и желудка, он способствует улучшению пищеварения и нормализует стул.

Как правильно заваривать ромашковый чай

Чтобы напиток получился вкусным и полезным, залейте ромашку горячей водой, но не кипятком. Подождите примерно 10 минут после того, как чайник закипит. Затем заварите ромашковый чай в течение 5-10 минут. При желании в чай можно добавить сахар, мёд или молоко.