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Плюс-сайз модель возмущена отказом аэропорта в помощи на инвалидной коляске

Плюс-сайз модель обвиняет аэропорт Вашингтона в дискриминации

1:08
Туризм

Плюс-сайз модель и блогерша возмутилась отказом сотрудницы аэропорта Вашингтона отвезти её на инвалидной коляске по трапу. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok, что привлекло внимание издания New York Post.

Плюс-сайз модель обвиняет аэропорт Вашингтона в дискриминации
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

27-летняя Джейлинн Чейни описала ситуацию, которая произошла во время недавней поездки. Она попросила сотрудников аэропорта встретить её у выхода из самолета и доставить по трапу в терминал на инвалидной коляске. Однако сотрудница, увидев, что Чейни выходит из салона самолета на ногах, развернулась и ушла. Модель пожаловалась, что ей пришлось преодолевать один из самых длинных телетрапов в её жизни самостоятельно.

Долгая прогулка сильно вымотала её. "К тому времени, когда я добралась до инвалидной коляски и села, мои губы побелели, уровень кислорода упал, и я чуть не потеряла сознание", — вспоминает Чейни.

В своём видео модель обвинила аэропорт в дискриминации, заявив, что "так нельзя относиться ни к кому".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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