Диетолог Роудс: сонливость после обеда можно победить поддержанием уровня глюкозы в норме в течение дня

Диетолог Кристофер Роудс рассказал, как при помощи небольших изменений ежедневных привычек, можно избавиться от сонливости после обеда.
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Для начала необходимо избежать скачков уровня сахара в крови, для этого нужно правильно питаться.
"Организм очень хорошо использует и перерабатывает глюкозу в определённых пределах, но если уровень глюкозы слишком низкий или слишком высокий, то возникают проблемы. Ключом к устойчивой энергии является поддержание уровня глюкозы в норме в течение дня", — пояснил он.
Диетолог порекомендовал совсем отказаться от кофе, потому что кофеин обеспечивает кратковременный подъём сил, пишет Fox News.
Помимо этого, Кристофер Роудс посоветовал отдавать предпочтение полноценному низкоуглеводному обеду вместо перекусов.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия