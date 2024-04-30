Диетолог Роудс: сонливость после обеда можно победить поддержанием уровня глюкозы в норме в течение дня

Диетолог Роудс рассказал, что сонливость можно победить поддержанием уровня глюкозы

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Кристофер Роудс рассказал, как при помощи небольших изменений ежедневных привычек, можно избавиться от сонливости после обеда.

Фото: commons.wikimedia.org by Люблю Криттайю is licensed under public domain

Для начала необходимо избежать скачков уровня сахара в крови, для этого нужно правильно питаться.

"Организм очень хорошо использует и перерабатывает глюкозу в определённых пределах, но если уровень глюкозы слишком низкий или слишком высокий, то возникают проблемы. Ключом к устойчивой энергии является поддержание уровня глюкозы в норме в течение дня", — пояснил он.

Диетолог порекомендовал совсем отказаться от кофе, потому что кофеин обеспечивает кратковременный подъём сил, пишет Fox News.

Помимо этого, Кристофер Роудс посоветовал отдавать предпочтение полноценному низкоуглеводному обеду вместо перекусов.