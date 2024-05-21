Что происходит с мозгом собаки, когда на нее надевают светящийся ошейник: это уму непостижимо

Кинологи рассказали о светящемся ошейнике для собаки

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы собак выбирают светящиеся ошейники для своих питомцев, и это легко объяснить.

Фото: openverse.org by motleypixel is licensed under CC BY 2.0.

Такой "гаджет" помогает найти собаку во время прогулок в темное время суток.

Однако отзывы о подобных устройствах неоднозначны, и вот почему.

Например, многие собаководы считают, что светящиеся ошейники могут влиять на зрение питомцев, и с этим трудно не согласиться — они находятся близко к глазам и излучают яркий свет.

Проблема усугубляется, если используется режим мигания. Еще одним недостатком является невозможность предсказать реакцию других собак, которых неоновое свечение может испугать или, наоборот, привлечь.

Однако другие владельцы собак уверены, что плюсы таких ошейников перевешивают их минусы.

Чтобы не навредить собаке, достаточно правильно выбрать "аксессуар". Ошейник должен иметь небольшую яркость. Вместо светящегося по периметру ошейника можно использовать аксессуар с точечным светом, например, фонарик, который крепится сзади к шлейке.

Такой источник света не мешает питомцу, но делает его заметным для окружающих.