Опасность на дороге: как распознать, что тормоза вашего авто отказывают

4 признака неисправности тормозной системы вашего автомобиля

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Тормозная система автомобиля играет ключевую роль в обеспечении безопасности на дороге. Поэтому важно своевременно замечать признаки её неисправности и предпринимать необходимые действия.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Среди основных симптомов, указывающих на проблемы с тормозами, выделяются следующие: биение руля при торможении, что может быть вызвано износом колодок; увеличение усилия, необходимого для нажатия на педаль тормоза, связанное с неисправностью вакуумного усилителя; увод автомобиля в сторону при торможении, что может быть следствием асимметричной работы тормозных суппортов или проблем с системой ABS; и вибрация в кузове автомобиля, вызванная деформацией тормозных дисков или неправильной установкой ступицы.

Эти признаки требуют немедленного обращения в сервис для диагностики и ремонта.