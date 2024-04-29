Семь советов от профессионального бариста, которые помогут приготовить идеальный кофе в турке

Как сварить вкусный кофе в турке дома: советы профессионального бариста

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Чемпион мира по приготовлению кофе в турке и специалист по взаимодействию с клиентами компании Roasting Brew Сергей Блинников поделился при разговоре с KP.RU советами, которые помогут вам приготовить идеальный кофе в турке.

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Выбор турки. Эксперт рекомендует использовать медную турку, покрытую серебром, такую как фирмы Soy. Также хорошим вариантом являются медные турки с оловянным покрытием или керамические. Важно, чтобы горлышко турки не было слишком узким, чтобы кофе хорошо проварился. Обжарка. Для домашнего использования рекомендуется светлая обжарка. Если вы предпочитаете классический вкус турецкого кофе, используйте обжарку, пригодную для эспрессо. Также стоит помолоть кофе немного крупнее, чтобы избежать перезаваривания. Помол. Для приготовления в турке нужен очень мелкий помол, похожий на пудру. Лучше всего помолоть кофе сразу перед приготовлением. Вода. Советует использовать чистую воду с минерализацией от 100 до 120 ppm. Хорошим вариантом может быть бутилированная вода без запаха и хлора. Пропорции. Рекомендуется использовать базовые пропорции — 1 грамм кофе на 10 мл воды. Однако вы можете варьировать эти пропорции в зависимости от своих предпочтений. Приготовление. Сначала поместите кофе в турку, затем добавьте комнатной температуры воду. Разогрейте на максимальном огне и перемешивайте до поднятия шапки. Не дожидайтесь поднятия пены слишком много раз, чтобы не пересушить кофе. После этого снимите с огня, перелейте в чашку и дайте осесть примерно 4 минуты. Если процесс приготовления занимает слишком много времени, можно попробовать увеличить начальную температуру воды до 40-50 градусов или использовать турку меньшего размера.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить идеальный кофе в турке, насладиться его нежным вкусом и получить настоящее удовольствие от процесса приготовления кофейного напитка.