Кофе с корицей: изысканное сочетание свежемолотых зёрен кофе и палочек корицы

Кофе с корицей: классический рецепт, в котором нет ничего лишнего

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление кофе с корицей — это прекрасный способ добавить изысканность и упоительный аромат в свой традиционный утренний напиток. Существует множество рецептов, которые можно использовать для создания этого вкусного сочетания.

Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Koshkina is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мы хотели бы поделиться с вами одним из таких рецептов от Morecoffee.ru, чтобы вы могли насладиться кофе с корицей в домашних условиях.

Ингредиенты (на одну порцию):

— 1 чайная ложка свежемолотого кофе мелкого помола,

— 1/3 чайной ложки сахара,

— 1/2 чайной ложки молотой корицы,

— 1/2 стакана воды.

Приготовление:

В кофейнике или турке смешайте кофейные зерна, сахар и молотую корицу. Поставьте кофейник на плиту и нагревайте на среднем огне. Добавьте воду в кофейник и доведите её до кипения. Подождите несколько минут, пока кофе процедится через фильтр или турку. Налейте кофе в чашку и наслаждайтесь ароматом и вкусом кофе с корицей.

Кофе с корицей готов! Вы можете насладиться этим напитком в утро, либо в любое время в день, когда вам хочется настоящего удовольствия от кофе. Приятного аппетита!