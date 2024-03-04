Кофе с корицей: изысканное сочетание свежемолотых зёрен кофе и палочек корицы

Приготовление кофе с корицей — это прекрасный способ добавить изысканность и упоительный аромат в свой традиционный утренний напиток. Существует множество рецептов, которые можно использовать для создания этого вкусного сочетания.
Мы хотели бы поделиться с вами одним из таких рецептов от Morecoffee.ru, чтобы вы могли насладиться кофе с корицей в домашних условиях.
Ингредиенты (на одну порцию):
— 1 чайная ложка свежемолотого кофе мелкого помола,
— 1/3 чайной ложки сахара,
— 1/2 чайной ложки молотой корицы,
— 1/2 стакана воды.
Приготовление:
Кофе с корицей готов! Вы можете насладиться этим напитком в утро, либо в любое время в день, когда вам хочется настоящего удовольствия от кофе. Приятного аппетита!
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