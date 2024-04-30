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Вкусный веганский сыр из фисташек: секреты приготовления. Не отличить от обычного сыра!

Как приготовить веганский фисташковый сыр

1:21
Еда

Этот простой рецепт веганского орехового сыра, основной ингредиент которого — фисташки. Конечный продукт нарезается и натирается, как и обычный молочный сыр.

Как приготовить веганский фисташковый сыр
Фото: Own work by Cemg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1,5 стакана воды,
  • 1 чашка (150 г) очищенных фисташек,
  • 1/2 стакана (40 г) пищевых дрожжей,
  • 1 столовая ложка кленового сиропа (или любого натурального подсластителя по вашему выбору),
  • 1 столовая ложка порошка агара,
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 1/2 лимона, выжатый сок,
  • 2 щепотки соли.

Приготовление

  1. Замочите фисташки в воде с щепоткой соли на один час или на ночь.
  2. Поместите в блендер половину воды, которая осталась после замачивания, и остальные ингредиенты, кроме агара. Взбейте ореховую смесь.
  3. Вылейте оставшуюся воду в кастрюлю и добавьте порошок агара. Готовьте 5 минут, постоянно помешивая. Избавьтесь от комков агара на дне кастрюли. Снимите смесь с огня, затем добавьте смесь фисташек.
  4. Вылейте орехово-сырную смесь в форму и дайте ей остыть в течение двух часов.
  5. Используйте фисташковый сыр в течение трёх дней, храните его в холодильнике.
ВЕГАНСКИЙ СЫР Моцарелла
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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