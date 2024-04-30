Вкусный веганский сыр из фисташек: секреты приготовления. Не отличить от обычного сыра!

Как приготовить веганский фисташковый сыр

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой рецепт веганского орехового сыра, основной ингредиент которого — фисташки. Конечный продукт нарезается и натирается, как и обычный молочный сыр.

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Ингредиенты

1,5 стакана воды,

1 чашка (150 г) очищенных фисташек,

1/2 стакана (40 г) пищевых дрожжей,

1 столовая ложка кленового сиропа (или любого натурального подсластителя по вашему выбору),

1 столовая ложка порошка агара,

1 столовая ложка яблочного уксуса,

2 зубчика чеснока,

1/2 лимона, выжатый сок,

2 щепотки соли.

Приготовление

Замочите фисташки в воде с щепоткой соли на один час или на ночь. Поместите в блендер половину воды, которая осталась после замачивания, и остальные ингредиенты, кроме агара. Взбейте ореховую смесь. Вылейте оставшуюся воду в кастрюлю и добавьте порошок агара. Готовьте 5 минут, постоянно помешивая. Избавьтесь от комков агара на дне кастрюли. Снимите смесь с огня, затем добавьте смесь фисташек. Вылейте орехово-сырную смесь в форму и дайте ей остыть в течение двух часов. Используйте фисташковый сыр в течение трёх дней, храните его в холодильнике.