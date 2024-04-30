Вкусный веганский сыр из фисташек: секреты приготовления. Не отличить от обычного сыра!
Как приготовить веганский фисташковый сыр
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Этот простой рецепт веганского орехового сыра, основной ингредиент которого — фисташки. Конечный продукт нарезается и натирается, как и обычный молочный сыр.
Фото: Own work by Cemg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 1,5 стакана воды,
- 1 чашка (150 г) очищенных фисташек,
- 1/2 стакана (40 г) пищевых дрожжей,
- 1 столовая ложка кленового сиропа (или любого натурального подсластителя по вашему выбору),
- 1 столовая ложка порошка агара,
- 1 столовая ложка яблочного уксуса,
- 2 зубчика чеснока,
- 1/2 лимона, выжатый сок,
- 2 щепотки соли.
Приготовление
- Замочите фисташки в воде с щепоткой соли на один час или на ночь.
- Поместите в блендер половину воды, которая осталась после замачивания, и остальные ингредиенты, кроме агара. Взбейте ореховую смесь.
- Вылейте оставшуюся воду в кастрюлю и добавьте порошок агара. Готовьте 5 минут, постоянно помешивая. Избавьтесь от комков агара на дне кастрюли. Снимите смесь с огня, затем добавьте смесь фисташек.
- Вылейте орехово-сырную смесь в форму и дайте ей остыть в течение двух часов.
- Используйте фисташковый сыр в течение трёх дней, храните его в холодильнике.
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