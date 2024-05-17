Что видят и чувствуют умирающие: новое исследование открывает неожиданные подробности

Названо ощущение, которое умирающие люди утрачивают первым

Эксперты по паллиативной помощи из Стэнфордского университета исследовали, что ощущают умирающие люди в последние моменты жизни. Они обнаружили, что чувства исчезают в определённой последовательности.

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Согласно публикации в журнале Medicalxpress, специалист по паллиативной медицине Джеймс Халленбек сообщил, что в последние дни перед смертью человек постепенно теряет различные чувства и потребности. Сначала исчезает чувство голода, затем уходит жажда. Потом человек теряет способность говорить и зрение. Слух и осязание утрачиваются последними.

Эксперты пришли к выводу, что яркий свет, который некоторые видят на грани жизни и смерти, является результатом угасания активности мозга. По мере утраты мозговых функций активизируются различные его области, включая зрительную систему, что и вызывает восприятие яркого света.

Исследователи из нескольких европейских стран выяснили, что около 10% людей, находившихся на грани смерти, переживали "околосмертный опыт". Большинство из них отмечали искажение восприятия времени (87%), 65% испытывали ускорение мыслительного процесса, а у почти такого же количества обострялись чувства. Около 53% рассказывали о переживаниях, связанных с нахождением вне своего тела.