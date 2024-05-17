Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тканевые сиденья как новые: узнайте волшебный рецепт для чистоты
Певица Виктория Соломахина рассекретила роман с сыном Гагариной
Сияние и красота: миндальное масло для ухода за кожей и волосами
Салфетка с первым контрактом Месси ушла с аукциона за сумму в 900 тысяч евро
Как правильно сушить травы
Кинолог Голубев рассказал, как помочь собаке, если она пострадала из-за догхантеров
Почему местные в Таиланде начинают ненавидеть русских
"ВСК" назвал Козерогов и Водолеев самыми опасными водителями
Медсестра Макфадден: предсмертные хрипы вызваны отключением рефлексов
Что видят и чувствуют умирающие: новое исследование открывает неожиданные подробности

Названо ощущение, которое умирающие люди утрачивают первым

Наука

Эксперты по паллиативной помощи из Стэнфордского университета исследовали, что ощущают умирающие люди в последние моменты жизни. Они обнаружили, что чувства исчезают в определённой последовательности.

Названо ощущение, которое умирающие люди утрачивают первым
Фото: wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно публикации в журнале Medicalxpress, специалист по паллиативной медицине Джеймс Халленбек сообщил, что в последние дни перед смертью человек постепенно теряет различные чувства и потребности. Сначала исчезает чувство голода, затем уходит жажда. Потом человек теряет способность говорить и зрение. Слух и осязание утрачиваются последними.

Эксперты пришли к выводу, что яркий свет, который некоторые видят на грани жизни и смерти, является результатом угасания активности мозга. По мере утраты мозговых функций активизируются различные его области, включая зрительную систему, что и вызывает восприятие яркого света.

Исследователи из нескольких европейских стран выяснили, что около 10% людей, находившихся на грани смерти, переживали "околосмертный опыт". Большинство из них отмечали искажение восприятия времени (87%), 65% испытывали ускорение мыслительного процесса, а у почти такого же количества обострялись чувства. Около 53% рассказывали о переживаниях, связанных с нахождением вне своего тела.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
Сын Олега Газманова показал изменившегося до неузнаваемости Михаила Шуфутинского
Зеленский сам создаст условия для освобождения Харькова русской армией Дмитрий Плотников Лидеры стран БРИКС отказываются от присутствия на "мирной конференции" в Швейцарии Любовь Степушова Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Последние материалы
Медсестра Макфадден: предсмертные хрипы вызваны отключением рефлексов
Сергей Шнуров представил саундтрек к фильму "Майор Гром: Игра"
Врач Павлова: интервальное голодание способно спровоцировать развитие рака
Три совета для водителя, чтобы не уставать
Врач Павлова: езда на велосипеде способствует улучшению состояния суставов
В Британии создают новое "энергетическое оружие"
Ветеринар Ивайкина рассказала, как спасти кошку от падения с окна
Еврокомиссия подтвердила, что не Россия прекратила поставки газа в ЕС
Мьянма привлекает туристов уникальной природой и культурой
Врач Уолтер: нужно думать о случайных словах или объектах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников