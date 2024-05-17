Сушим травы правильно: вот какие правила помогут сохранить их на долгое время

Как правильно сушить травы

3:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сушка трав — отличный способ сохранить их для использования в ваших рецептах в осенние и зимние месяцы. Изучите простые методы.

Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Выращивать и сушить травы своими руками намного дешевле, чем покупать их в магазине.

Собирайте травы до того, как они перерастут и начнут цвести. Лучше всего собирать травы утром после того, как сойдет роса, но до того, как послеполуденное солнце лишит их цвета и аромата. Если вы не планируете сушить их немедленно, вы можете хранить их в банках с водой, как свежие цветы. Не ждите сбора трав слишком поздно в период вегетации, когда солнце начнет их высушивать и вянуть. Лучше всего собирать их, пока они обильные и пышные. Шалфей, петрушка, розмарин и тимьян хорошо растут до осени. Вы можете использовать эти травы в свежем виде до наступления первых заморозков, прежде чем их нужно будет собирать и сушить.

Если вы выращиваете травы своими руками и они выглядят довольно чистыми, вы можете аккуратно встряхнуть их, чтобы удалить остатки грязи или пыли. Если вы решите вымыть травы, тщательно промойте их в миске с прохладной водой. Либо аккуратно промокните их полотенцем, либо дайте им высохнуть на решетке для охлаждения на воздухе. Обязательно обрывайте все листья, которые обесцвечены или покрыты пятнами.

Травы с более низким содержанием влаги, такие как тимьян, розмарин, орегано и шалфей, можно сушить на воздухе. Разделите их на небольшие порции (примерно по 3-6 веточек) и свяжите их вместе у самых крепких нижних стеблей и главного стебля. Для обвязки хорошо подойдут шпагат, самокрутки или резиновые ленты. Если вы используете бечёвку, оставьте на конце бечевку достаточной длины, чтобы использовать ее для подвешивания. Подвешивайте стебли в сухом, тёмном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Солнечный свет ухудшает цвет и аромат трав, поэтому старайтесь беречь их от прямых солнечных лучей. Подойдёт хорошо проветриваемый чердак или подвал. Если у вас нет места их развесить, вы также можете разложить травы для просушки на сетке. Периодически проверяйте зелень на наличие заплесневелых листьев или вредителей и удаляйте. Высушенные на воздухе травы должны быть готовы через несколько недель или когда они станут ломкими.

Как только ваши травы подсохнут и станут хрустящими, они готовы к хранению. Просто отделите сухие листья от стеблей и храните их в небольшом герметичном контейнере. Перед хранением можно хранить целые листья или измельчать их между пальцами.

Сушёных трав должно хватить примерно на 6 месяцев. Вы можете проверить, сохраняют ли они силу, растерев небольшое количество между пальцами и понюхав. Если они издают сильный аромат, их все еще можно использовать. Поскольку сухие травы, как правило, более эффективны, чем свежие, при приготовлении вам потребуется меньше. Общее правило, которое следует помнить: три порции свежей зелени равны одной порции сушёной.