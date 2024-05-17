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Как избежать усталости за рулём: простые советы для длительных поездок

Три совета для водителя, чтобы не уставать

1:33
Авто

Отправляясь в длительное путешествие на своем автомобиле, каждый водитель надеется получить удовольствие от поездки. Однако иногда поездка может превратиться в испытание из-за усталости от длительного вождения. Как сделать так, чтобы путешествие оставило только приятные воспоминания и избежать сильной усталости?

Три совета для водителя, чтобы не уставать
Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Важно правильно подготовиться к поездке и соблюдать определенные правила во время вождения.

Подготовка к поездке

Первый важный момент — это полноценный сон перед дальней дорогой. Недосыпание может быть крайне опасным за рулем. Также не стоит плотно наедаться перед отправлением: полный желудок может вызвать сонливость у водителя. Лучше ограничиться лёгким перекусом и чашкой кофе, а полноценный обед устроить в кафе по пути.

Избегайте тишины в автомобиле

Дорога, исчезающая под колёсами, и однообразные пейзажи могут быстро утомить глаза и вызвать сонливость. Чтобы этого избежать, рекомендуется разговаривать с пассажирами или включить энергичную музыку, если едете один.

Делайте короткие остановки

Регулярные остановки необходимы для отдыха, перекуса, посещения туалета и просто смены обстановки. Во время дальней поездки важно выходить из машины, пройтись и подышать свежим воздухом. Это поможет избежать неожиданной усталости в самый неподходящий момент.

Следуя этим простым советам, можно сделать поездку более приятной и безопасной.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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