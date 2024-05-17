Эндокринолог Павлова предостерегла о последствиях, связанных с интервальным голоданием

Зухра Павлова, эндокринолог, со ссылкой на научные работы, опровергла мнение об эффективности интервального голодания для снижения уровня сахара в крови и уничтожения раковых клеток в организме.
По её словам, такой способ питания может вызвать противоположный эффект и способствовать развитию рака.
Врач отметила, что острое чувство голода утром усиливает выработку кортизола. Кроме того, интервальное голодание приводит к дефициту белка, что приводит к разрушению мышц.
Вместе с тем, интервальное голодание снижает защитные способности организма относительно онкологических заболеваний. Поэтому те, кто придерживается такого подхода, более склонны к смерти от рака.
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