Мьянма: уникальная природа и культура для искушённых туристов

Мьянма привлекает туристов уникальной природой и культурой

3:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мьянма особенно привлекает туристов, интересующихся уникальной природой и культурой, рассказал в интервью НСН генеральный директор "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов. По его словам, это направление впечатляет своей самобытностью, и безвизовый режим значительно упростит поездки.

Фото: www.flickr.com by KX Studio from Shanghai is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Он отметил, что среди стран, с которыми Россия может отменить визовый режим, также выделяются Саудовская Аравия и Малайзия.

Ранее замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков заявил, что Мьянма станет одним из приоритетных туристических направлений в ближайшее время. Подписание соглашения об отмене виз для туристов планируется на Восточном экономическом форуме в сентябре. Минэкономразвития также сообщило, что Россия ведёт работу над отменой виз для граждан Бахрейна, Кувейта, Малайзии, Омана и Саудовской Аравии.

Арутюнов подчеркнул, что Мьянма — это направление для искушенных путешественников.

"Страна великолепна. Этой зимой были даже прямые рейсы, хотя и немного. Мьянма пока не так популярна из-за слаборазвитой инфраструктуры. Это место для тех, кто любит путешествия. Особое впечатление производит Баган — город на равнине с тысячей пагод, где туристы наслаждаются видами на закат и золотые купола. Также летают воздушные шары, создавая потрясающие фотографии. Мандалай, священное место для буддистов, также привлекает многих паломников. Впечатления от поездки в Мьянму часто превосходят ожидания", — рассказал Арутюнов.

Он отметил, что это направление не подходит для массового туризма из-за недостаточно развитой гостиничной инфраструктуры.

"В Янгоне (столица Мьянмы) всего несколько отелей, удовлетворяющих требованиям взыскательных туристов. Обычно Мьянму выбирают не те, кто отдыхает раз в год в пятизвёздочных отелях Турции, а те, кто интересуется уникальной природой и культурой", — пояснил Арутюнов.

Он также отметил потенциал Саудовской Аравии как туристического направления.

"Саудовская Аравия впечатляет. Виза сейчас стоит более $100, и это священная земля для мусульман, которых в России около 20-30 миллионов. Каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить паломничество. Кроме того, там строятся курорты 'Red Sea project' и 'Neom', который станет версией 5.0 Шарм-эль-Шейха. С активной либерализацией ожидается появление совместных пляжей и, возможно, алкоголя", — рассказал Арутюнов. Малайзия также представляет интерес. "На форуме 'Россия — Исламский мир' в Казани обсуждалось прямое сообщение с Малайзией и финансирование рекламной кампании в России. Не все знают, что в Малайзии можно хорошо отдохнуть", — добавил он.