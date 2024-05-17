Россиянам рассказали, как сохранить здоровье суставов в старости

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Врач Павлова: езда на велосипеде способствует улучшению состояния суставов

0:55
Здоровье

Как сообщает врач-эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова, регулярное катание на двухколёсном велосипеде способствует сохранению здоровья суставов в пожилом возрасте, ссылаясь на научное исследование.

Врач Павлова: езда на велосипеде способствует улучшению состояния суставов
Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

"По сравнению с теми, кто практически не ездил на велосипеде, у любителей велотранспорта на 17% реже возникали частые боли в коленях; на 9% реже — остеоартрит; на 21% реже — симптоматический рентгенологический остеоартрит", — поделилась Зухра Павлова в Telegram-канале.

Однако, согласно мнению медика, избыточные нагрузки на тренировках могут навредить здоровью коленных суставов, поэтому важно не переусердствовать. Она отметила, что более предпочтительными являются лёгкие велосипедные прогулки, способствующие укреплению суставов и профилактике заболеваний ног в пожилом возрасте.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Дроздова Ирина
Проводит рентгенологические обследования в пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, отоларингологии, неврологии, травматологии, ревматологии, эндокринологии, педиатрии маммологии, хирургии
Специалист Шумейко Юлия
Проводит рентгенографию легких, костей носа, черепа, позвоночника, ребер, грудины, ключицы, костей таза, костей конечностей, всех суставов, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, все рентгенологические исследования, используемые в оториноларингологии, цистографию, внутривенную урографию, гистеросальпингографию.
Специалист Колхидова Алина
Проводит рентгенологические обследования в пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, урологии, гинекологии, отоларингологии, неврологии, травматологии, ревматологии, эндокринологии, педиатрии маммологии, хирургии
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